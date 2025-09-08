Trabajadores de Drogas La Rebaja realizaron plantón en el centro histórico de Cartagena

Un llamado al presidente Gustavo Petro hicieron varios trabajadores de la empresa Drogas La Rebaja en Cartagena, quienes han liderado varias activades en el centro histórico, para llamar la atención sobre su futuro en materia laboral.

“Apelamos a su compromiso con la justicia social, con la economía popular y con la protección de los trabajadores. No pedimos privilegios, pedimos garantías. No buscamos confrontación, buscamos soluciones. Nuestra protesta es pacífica, pero está llena de dignidad y convicción: no permitiremos que se vulneren nuestros derechos ni que se desconozcan 30 años de aportes al bienestar colectivo”, destacaron los manifestantes.

Recordemos que a finales de agosto, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE),Amelia Pérez, entregó oficialmente al Ministerio de Salud, la sociedad farmacéutica Drogas La Rebaja, la cual fue objeto de extinción de dominio, ya que se determinó que el origen de sus activos provenían de actividades ilícitas.