Policía capturó a hombre en el barrio San José de los Campanos por presunto hurto de motocicleta

En desarrollo de operativos contra delitos de impacto, como el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un sujeto en el sur de la ciudad.

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Durante labores de control adelantadas por las patrullas de vigilancia en la calle 103 del barrio San José de los Campanos, fue capturado un sujeto conocido con el alias de ‘Guilder’, de 18 años de edad, quien momentos antes presuntamente habría despojado de una motocicleta a una mujer mediante intimidación con arma de fuego.

La rápida reacción policial, permitió iniciar una persecución e interceptarlo cuadras más adelante.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo pistola, con un cargador y un cartucho 9 milímetros. Así mismo, la recuperación de la motocicleta, la cual fue entregada a su propietaria, quien agradeció la oportuna intervención de los uniformados de la Policía Nacional.

Por estos hechos, el capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.

En lo corrido del año se han capturado 458 personas por el delito de hurto, recuperando 119 motocicletas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena