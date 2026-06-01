En Cartagena cayeron 13 paquetes con marihuana gracias a olfato de canino ‘Killer’

En medio de operativos de registro y control realizados a encomiendas en empresas de mensajería del barrio El Bosque, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, lograron la incautación de 10 paquetes con sustancias estupefacientes que, al parecer, serían distribuidas en puntos de expendio de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante las labores de inspección, el canino especializado en detección de narcóticos “Killer” alertó a los uniformados sobre un olor sospechoso proveniente de una carga enviada desde el interior del país con destino a la capital bolivarense, lo que motivó una revisión exhaustiva.

En el procedimiento fueron hallados 10 paquetes rectangulares y 3 bolsas herméticas ocultos en dos cajas envueltas en plástico, equivalentes a más de 6.500 gramos de marihuana. El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Gracias a la experiencia y capacidad de detección de este ejemplar canino, durante el 2026 se han logrado sacar de circulación cerca de 132 mil dosis de sustancias alucinógenas en Cartagena, evitando que lleguen a manos de jóvenes y comunidades vulnerables.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han sido capturadas 1.500 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 610 kilogramos de sustancias ilícitas, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Continuamos adelantando acciones contundentes contra las estructuras multicrimen que buscan controlar el tráfico local de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a seguir suministrando información, bajo absoluta reserva, que permita identificar, judicializar y desarticular estas organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el oficial.