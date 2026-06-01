Señalización Marítima del Caribe de DIMAR conmemora 82 años aportando seguridad

Durante más de ocho décadas, la Señalización Marítima del Caribe (SEMAC) dependencia de la Dirección General Marítima (DIMAR), ha garantizado el funcionamiento de faros, boyas y demás ayudas a la navegación que permiten el tránsito seguro de embarcaciones en el Caribe colombiano, contribuyendo al desarrollo marítimo, portuario y económico del país.

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Como parte de este compromiso, durante lo corrido de 2026 se han ejecutado mantenimientos lumínicos a 22 faros, 45 boyas y una enfilación ubicados en sectores estratégicos de La Guajira, el archipiélago de San Andrés y Providencia, Coveñas y el Golfo de Morrosquillo; además de labores metalmecánicas en dos faros e inspecciones de señalización marítima en 8 puertos de la bahía de Cartagena, garantizando la operatividad, disponibilidad y confiabilidad de las ayudas a la navegación para los navegantes nacionales e internacionales.

Estos resultados se suman a la intensa actividad operacional desarrollada durante el segundo semestre de 2025, periodo en el que SEMAC ejecutó mantenimiento a más de 100 ayudas a la navegación, además de intervenciones en estaciones de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteorológicos Marinos (REDMPOMM) e inspecciones a puertos de las jurisdicciones de Riohacha, Coveñas y Cartagena, consolidándose como uno de los pilares de la seguridad marítima nacional.

Mirando hacia el futuro, la DIMAR avanza en un ambicioso plan de renovación tecnológica que contempla, entre 2026 y 2027, la reposición de seis faros estratégicos ubicados en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en La Guajira: Roncador, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño Norte, Castillete y Punta Gallinas.

Estas inversiones permitirán fortalecer la seguridad marítima e incrementar la confiabilidad de las ayudas a la navegación, alineándose con los estándares internacionales de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA).

De acuerdo con el Jefe de Señalización Marítima del Caribe, señor Teniente de Navío César Pulido: “Conmemorar los 82 años de SEMAC, es reconocer el trabajo de varias generaciones de hombres y mujeres que han dedicado su vida a garantizar una navegación más segura para Colombia. Hoy continuamos modernizando nuestras capacidades para responder a los desafíos del presente y del futuro marítimo del país”.

La Autoridad Marítima Colombiana está comprometida con la misión de garantizar la seguridad en la navegación para salvaguardar la vida humana en el mar, proteger el medio marino y aportar al desarrollo portuario, económico, turístico y cultural del país.