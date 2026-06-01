Jornada electoral tranquila y segura por operativos de la policía en Bolívar

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar destacó el comportamiento ciudadano y los resultados obtenidos durante la jornada electoral presidencial, que se desarrolló en completa normalidad gracias al despliegue operacional dispuesto en los 34 municipios del departamento. El dispositivo de seguridad permitió que miles de bolivarenses ejercieran su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, convivencia y respeto por la democracia.

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Desde tempranas horas, más de 1.600 hombres y mujeres de la Institución estuvieron presentes en puestos de votación, corredores viales, cabeceras municipales, centros poblados y sectores estratégicos, garantizando la seguridad del proceso electoral y acompañando a la ciudadanía durante toda la jornada.

De manera articulada con las Fuerzas Militares, autoridades civiles, organismos de control y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional realizó seguimiento permanente a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), lo que permitió monitorear el desarrollo de las elecciones y atender oportunamente cualquier requerimiento relacionado con la seguridad y el orden público.

Finalizado el certamen democrático, las capacidades institucionales continúan desplegadas en el territorio para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control, con el propósito de preservar la tranquilidad ciudadana y evitar situaciones que afecten la convivencia.

“Gracias al compromiso de nuestros hombres y mujeres policías, al trabajo articulado con las autoridades y al comportamiento ejemplar de los ciudadanos, en Bolívar vivimos una jornada electoral segura, tranquila y transparente. Seguiremos trabajando para proteger la convivencia y garantizar la seguridad de todos los bolivarenses”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la democracia y agradeció a la ciudadanía por su participación responsable durante este importante ejercicio democrático.