¿Qué pasa con los ascensores en Santa Marta? Bomberos rescatan a 14 personas en hechos aislados

Santa Marta

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta atendió dos emergencias relacionadas con personas atrapadas en ascensores en diferentes puntos de la ciudad.

El primer incidente se registró en un edificio de uso comercial, donde once personas, entre ellas dos menores de edad, quedaron atrapadas dentro de un ascensor.

Las unidades de rescate, siguiendo los protocolos de seguridad, emplearon herramientas especializadas de apertura forzada para liberar a los ocupantes de manera controlada y segura.

Gracias a esta intervención, todos los afectados fueron evacuados sin presentar lesiones. Únicamente se registraron daños menores en la puerta del ascensor, producto de la maniobra técnica.

Este organismo de socorro también recibió el reporte de dos personas atrapadas en un ascensor de una institución educativa de la ciudad.

Al llegar los bomberos, el personal de mantenimiento de la entidad ya había activado el procedimiento de apertura, logrando habilitar el sistema y permitir la salida segura de los estudiantes.

De inmediato, personal de salud de la institución verificó el estado de los afectados y confirmó que se encontraban en condiciones estables.

¿Qué hacer si queda atrapado?

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta recuerda a la comunidad que, en caso de quedar atrapado en un ascensor:

*Mantenga la calma y evite entrar en pánico.

*Use el botón de alarma o el intercomunicador para pedir ayuda.

*Comuníquese con las líneas de emergencia o con la administración del lugar.

*No intente forzar la puerta ni salir por sus propios medios.

*Permanezca en posición segura hasta que llegue el personal de rescate.

*Si está acompañado de niños o adultos mayores, procure tranquilizarlos mientras arriban los organismos de socorro.