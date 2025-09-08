¿Qué está en juego con la fusión de los movimientos del Pacto Histórico para las elecciones 2026?

De acuerdo con la ponencia, se negó la posibilidad de que Colombia Humana hiciera parte de la fusión del Pacto Histórico, sin embargo, se aprobó la integración de otros partidos como el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Es decir, que el bloque no podrá conformarse en su totalidad y deberá competir de manera parcial.

La negativa del CNE afecta la estrategia electoral que buscaba consolidar un bloque único con todos los movimientos que lo conforman.

Los argumentos del CNE

El principal motivo de la decisión fueron los incumplimientos de los estatutos de Colombia Humana. Según las reglas internas, para autorizar una fusión se requería la participación de dos terceras partes de los afiliados y de los delegados en asamblea.

Número de afiliados de Colombia Humana: 114.381.

114.381. Quórum requerido para deliberar: 76.315 afiliados.

76.315 afiliados. Votos necesarios para aprobar la fusión: 50.876.

Sin embargo, la asistencia fue de apenas 1.280 delegados, es decir, una diferencia de casi 75.000. Para el CNE, esta brecha constituye un incumplimiento de los parámetros internos del movimiento, lo que hace inválida la solicitud.



