Excandidata al Congreso del Pacto Histórico fue víctima de atentado: su vehículo recibió 7 disparos

La excandidata a la Cámara de Representantes de las listas del Pacto Histórico para el 2022 en el César, Alexandra Pineda, fue víctima de un atentado mientras se desplazaba entre San José de Oriente y Manaure en este departamento. De acuerdo con la denuncia de la dirigente, el vehículo en el que iba recibió siete impactos de bala.

“Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de bala dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba. Afortunadamente estoy con vida, al igual que mis acompañantes, pero esto no fue solo un ataque contra mí, sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar las realidades que otros prefieren mantener en silencio”, declaró Pineda en un video que compartió en sus redes.

El ataque, según ha dicho la excandidata, no va a amedrentarla: “A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán. Seguiremos trabajando con más fuerza, con más convicción y con más amor por nuestra gente. Porque cada amenaza lo que reafirma es que estamos tocando las fibras del poder que teme el cambio”.

La política de la costa agradeció las muestras de afecto que ha recibido y aseguró que “no estoy sola, somos muchos y muchas construyendo un país distinto y no nos van a detener”.

De hecho, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, además de distintos congresistas, expresaron públicamente su rechazo a este hecho. El jefe de Estado señaló que “examinamos la situación para capturar los autores”.

Sanguino, por su parte, añadió que “gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que Alexandra Pineda está a salvo. Pero esto no puede quedar impune. Desde el Ministerio del Trabajo solicitamos una investigación rigurosa y resultados concretos. No permitiremos que el miedo silencie las voces que luchan por la dignidad laboral y la paz territorial”.