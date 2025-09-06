Este año Colombia registra un crecimiento del 20% en sus exportaciones de bienes no mineros

Con bases de cifras del DANE, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reporta que las exportaciones de bienes no mineros crecieron 21,7 % frente al mismo periodo de 2024, al pasar de 12 mil millones a más de 15 mil millones.

¿Cuáles son los sectores beneficiados por el crecimiento en las exportaciones del país?

Uno de los sectores con mayor peso e el agropecuario, con una participación del 42,9 % y un crecimiento del 35,4 %. En este grupo se destacaron productos como café, cuyas ventas externas subieron casi 79 %, además de banano, flores, aguacate hass, limón tahití y gulupa.

Se suma a este beneficio la industria manufacturera, la cual aportó el 41,6 % con exportaciones por más de 6.300 millones y un crecimiento del 6,1 %. Aquí sobresalieron productos como insecticidas, transformadores eléctricos, preparaciones de belleza, perfumes y aguas de tocador.

Por otro lado, el sector agroindustrial alcanzó el 15,4 % de las exportaciones no mineras, con un incremento del 38,1 %, impulsado por las ventas de aceite de palma, extractos de café, cacao y productos de panadería.

En cuanto a los destinos, el ministerio asegura que se registraron aumentos hacia Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Perú, Bélgica, Alemania y Países Bajos, entre otros.