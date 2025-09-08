Por falta de permisos, no se pudo realizar la cumbre de gobernadores binacionales

Gobernador del Táchira, Freddy Bernal y gobernador de Norte de Santander, William Villamizar - Foto: Gobernación Norte de Santander

Norte de Santander

Después de haber sido anunciada, por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, la cumbre de gobernadores binacionales no se pudo llevar a cabo por falta de permisos de los mandatarios.

A pesar de lo anterior, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, aseguró que “Nosotros estamos trabajando en ese encuentro”, para que se lleve a cabo esta cumbre próximamente.

Más información ¿Desempleado? Prepare su hoja de vida para la Mega Jornada de Empleabilidad en Cúcuta

“Se presentaron algunas situaciones porque los gobernadores que están en Venezuela, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en Apure, necesitan todos unos permisos y tramitología en cancillería” dijo el nortesantandereano.

Resaltó que se espera que ese encuentro se de “en el puente Tienditas. Tenemos la logística incluso con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos. No se realizó para los días previstos, pero estamos en las conversaciones con los funcionarios que han venido desde Venezuela para poder lograrlo antes que termine el año”.

De momento no se conoce cuál sería esa fecha tentativa para realizar el encuentro.