¿Desempleado? Prepare su hoja de vida para la Mega Jornada de Empleabilidad en Cúcuta

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad y la Agencia Pública de Empleo - APE -, está invitando a la ciudadanía a participar en la Mega Jornada de Empleabilidad que ofrece más de 900 vacantes en diferentes sectores productivos de la ciudad.

“Venimos trabajando con el empresariado cucuteño y el empresariado nacional. Vamos a tener más de 900 vacantes. Tenemos más de 300 vacantes desde una empresa nacional, alistándonos para la temporada de fin de año, son almacenes de cadena y otras empresas cucuteñas, 15 empresas cucuteñas que apostaron por la Agencia Pública de Empleo - APE -” dijo Carlos Vargas, subsecretario de desarrollo empresarial de la alcaldía de Cúcuta.

Enfatizó que hay empleo desde conductores de buses, auxiliares de mantenimiento, almacenistas, mecánicos, asesores, cajeros entre otros, con o sin experiencia.

Es importante resaltar que esta jornada es completamente gratuita y los interesados tan solo deberán acercarse al lugar, con su hoja de vida actualizada, los soportes y certificados académicos, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Club Cazadores de Cúcuta.

Una valiosa oportunidad para fortalecer su futuro laboral.