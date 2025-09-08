Policía esclarece 15 homicidios tras captura de 7 presuntos miembros del Clan del Golfo en Cartagena

En el marco de acciones diferenciales y contundentes en contra del homicidio, se desplegó una operación en Barranquilla, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena y el corregimiento de Loma Arena, contra una estructura multicrimen señalada de participar presuntamente en la comisión de varios homicidios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional en Cartagena, a través de la Seccional de Investigación Criminal, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, donde se desplegaron ocho diligencias de registro y allanamiento en la capital del Atlántico y Bolívar, capturando a siete personas por orden judicial. Asimismo, fue capturada en flagrancia alias “Paula”, de 20 años a quien le encontraron estupefacientes e insumos para el procesamiento de alucinógenos.

De igual forma, se realizaron dos (2) notificaciones en el centro carcelario de San Sebastián de Ternera (Cartagena), destacando a alias “Doble Cero” y alias “Medina”, presuntamente responsables de la comisión de homicidios en la ciudad. Ambos, con anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, hurto, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y falsedad en documento público.

Asimismo, se dio la captura por orden judicial de alias “Yoximar” y alias “Caleb”, cabecillas de esta estructura criminal y de quienes se presume, serían los coordinadores y perpetradores de homicidios en la modalidad de sicariato en la ciudad de Cartagena. A los detenidos, les registran anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir para darse al homicidio y fuga de presos.

Alias “Yoximar”, con más de 7 años en la organización, lideraba este ‘Cuerpo Elite’ del Clan del Golfo, para homicidios de gran impacto. Por su parte, alias “Caleb” tenía más de 10 años de trayectoria criminal como dinamizador de homicidios y extorsión, en los años 2016 y 2018, fungía como sicario de la extinta banda delincuencia “Los Paisas”.

En el 2019 se vincula con el Clan del Golfo, desempeñando el rol de sicario, en el 2022 escala en la organización criminal Nicolás Antonio Urango Reyes tras la captura de alias “Yulito”, y asume como jefe de sicarios.

También fueron capturados alias ‘Jordan 23’, de rol sicario y con anotaciones por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes; alias ‘Pigua’, cobrador de dineros, con anotaciones por tráfico de estupefacientes; alias ‘el Viejo’, de rol sicario y con anotaciones por extorsión y hurto; alias ‘Marlyn’, jefe de finanzas; y alias ‘Kofry’, jefe de sicarios, con anotaciones por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Los detenidos y notificados, al parecer, harían parte de la banda multicrimen Clan del Golfo.

“Con esta operación, se permitió el esclarecimiento de 15 homicidios, cinco (5) tentativas y una desaparición forzada, ocurridos desde el año 2023 hasta el 2025 en Cartagena y se generaron alertas que evitaron la comisión de más homicidios en la ciudad”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad a los procedimientos de allanamiento y capturas, a la espera de las medidas de aseguramiento.

En el marco del Plan Cazador, se han materializado 4.663 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 91 corresponden a capturas por homicidio y 629 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.