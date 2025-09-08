Otro colegio cerrado en Santander: 305 estudiantes afectados desde este lunes 8 de septiembre

Bucaramanga

La secretaría de salud de Santander cerró la cocina del colegio el pórtico en el municipio de Rionegro al advertir que tenía problemas de salubridad, hechos que incluso habían sido denunciado desde hace varios años por la dirección de la institución.

La rectora Janeth Lagos, señaló a Caracol Radio, que tras un informe de la interventoría del Plan de Alimentación Escolar tras dos visitas que se habían hecho se evidenciaron afectaciones que podrían generar riesgos para las manipuladoras y por supuesto para los estudiantes de esta institución educativa.

“La cocina la cierran por dos causales, uno, porque no cumple las condiciones y somos conscientes de eso. Y dos, es por estar cerca al talud que ha producido pues la cañada. Y la zona de los baños está continua la cocina, los baños sirven, bueno, viejitos y con las puertas todas feas, pero sirven", señaló la rectora.

El cierre de la institución educativa se hará efectiva desde hoy debido a que la rectora pidió que se les permitiera por lo menos terminar el tercer periodo académico ya que como la institución educativa es en zona rural, la virtualidad no es una opción.

Son 305 estudiantes que se quedan sin clases debido a este cierre y que además se verán afectados por no poder recibir el plan de alimentación escolar, desde la rectoría de la institución educativa elevan el llamado a la secretaría de educación departamental para que se atienda esta situación.