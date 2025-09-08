Más de 3.000 usuarios de Nueva EPS en Caldas están afectados por falta de medicinas

Manizales

La situación en el norte del departamento de Caldas también es compleja por la falta de atención en salud y por la falta de medicamentos, ya que los usuarios de Nueva EPS no son atendidos en Manizales por el cierre de servicios especializados. Por otra parte, la entrega de medicamentos es difícil, puesto que no hay suficiente abastecimiento en el dispensario de Marcazsalud, en el municipio de Salamina.

“Pedimos seriedad de la entidad promotora de salud, porque el 13 de febrero quitaron Audifarma y el 1 de julio montaron Marcazsalud, pero parece un establecimiento de garaje; hay muchos pendientes y apenas la semana pasada empezaron a entregar los pendientes de julio. Aclaro que a los afiliados subsidiados les entregan, intermitentemente, las medicinas, pero a los que somos del régimen contributivo que somos unos 3.000 en Salamina”, manifiesta Luis Gerardo Arango, veedor en salud.

Uno de los casos es el de José Fabián López Trujillo, usuario de Nueva EPS a quien le suspendieron la atención en la clínica Valle de Lili, en Cali, ya que en Caldas no era atendido, pero su problema también está relacionado con la entrega de medicinas de alto costo, a pesar de que interpuso una acción de tutela y fallaron a su favor, hubo un incidente de desacato, pero allí finalizó el proceso.

“Soy paciente renal, hace 13 años me hicieron un trasplante de riñón, pero en las últimas horas me llamaron a notificar que no me atenderán más porque Nueva EPS no tiene convenio con ellos (clínica Valle de lili). Igualmente, tengo problemas con los medicamentos porque desde enero no los recibo, estos son de alto costo, aunque en estos días me entregaron el Tracolimus, Micofenolato, entre otros, entonces estamos al borde de la locura, porque sin médicos ni medicinas, sinceramente, eso es un colapso”.

Arango y López piden una atención primordial y una farmacia responsable que supla con las necesidades de los pacientes, ya que reclaman que les cobran los copagos sin falta.