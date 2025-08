Aranceles de Trump: Lula buscará a los BRICS para dar una respuesta conjunta a Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que no tiene afán por negociar con Estados Unidos la imposición arancelaria y resaltó que, por ahora, tampoco buscará una conversación directa con el presidente Donald Trump dado que esto podría resultar en una humillación para su país.

En diálogo con Reuters, Lula dijo que “el día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo. Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”.

Previo a la imposición de un 50% de aranceles sobre todos los productos brasileños, Lula dijo que llamará a los líderes del grupo BRICS, comenzando por India y China, para discutir la posibilidad de dar una “respuesta conjunta” a los aranceles estadounidenses.

La Organización Mundial del Comercio interviene

El Gobierno de Brasil anunció que presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un pedido de consultas con Estados Unidos sobre los aranceles de hasta el 50 % que ese país ha impuesto sobre las importaciones brasileñas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que los gravámenes comerciales “violan de forma flagrante compromisos centrales asumidos por EE.UU. en la OMC”, como los techos arancelarios negociados en el marco de la organización.

Asimismo, reiteró la “disposición” de las autoridades brasileñas a negociar y dijo esperar que las consultas “contribuyan a una solución”.

¿Qué sigue ahora?

El proceso de resolución de disputas entre estados miembros de la OMC prevé un periodo de 60 días para la celebración de las consultas bilaterales para tratar de resolver las diferencias de una manera no judicial.

EE.UU. debe responder al pedido en diez días a partir de su recepción y empezar a participar en el proceso en no más de 30 días.

Si el país norteamericano no responde al pedido o si Brasil no se da por satisfecho con el resultado de las discusiones, el Gobierno de Lula puede solicitar el establecimiento de un panel externo para dirimir la disputa, lo que puede desembocar en la imposición de compensaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó la semana pasada el decreto que establece un arancel del 50 % sobre una parte importante de las importaciones brasileñas, como la carne y el café.

El resto de productos exportados por Brasil enfrenta sea el gravamen mínimo del 10 % o el sectorial, que ya habían sido anunciados previamente.