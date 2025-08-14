Estados Unidos anuncia despliegue militar en el Caribe contra el narcotráfico latinoamericano

La administración de Donald Trump dio la orden de desplegar las fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para combatir los cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas. Esa zona marítima limita con Colombia, Venezuela y Panamá.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió al respecto: “la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales. Simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio. Y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”.

“Existen grupos narcoterroristas designados que operan en la región, algunos de los cuales utilizan el espacio aéreo y las aguas internacionales para transportar veneno a Estados Unidos. Y esos grupos serán confrontados”, resaltó.

La administración Trump tiene entre su lista de organizaciones terroristas a las a los grupos disidentes: FARC-EP y la Segunda Marquetalia, el ELN y el Tren de Aragua.

En la lista está el Cartel del Golfo, pero una importante precisión es que este grupo hace referencia al Cartel de México, mas no al Clan del Golfo en Colombia.

Ante la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, el secretario de Estado de la Administración de Donald Trump, Marco Rubio, lamentó este hecho, envió sus condolencias al pueblo colombiano y expresó su preocupación por la violencia política.

“Nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia, que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este, obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones, que tanto han hecho para lograr lo que se puede lograr en Colombia y que lo que no se puede perder. Lo siento”, expresó Rubio.

“El régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”: Marco Rubio

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el aumento de la recompensa para capturar a Nicolás maduro y la incautación de más de 700 millones de dólares en bienes del gobernante autoproclamado de Veneuzela , el secretario de Estado se refirió de nuevo a los supuestos vínculos entre ese gobierno y el Cartel de los Soles.

“El Cártel de los Soles es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno. El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca lo hemos reconocido como tal. Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana”, dijo Rubio

“El presidente ha sido muy firme: cualquier amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos será confrontada”, resaltó.