Hombres que construyen paz: una campaña de SWISSAID Colombia por masculinidades libres de violencias

SWISSAID Colombia lanza la campaña Hombres que construyen paz, una iniciativa que busca visibilizar y amplificar las voces de hombres afrodescendientes, indígenas, campesinos y agricultores que están transformando la manera en que se relacionan con las mujeres, con otros hombres y con la naturaleza.

Los procesos en Boyacá, Sucre, Antioquia y Chocó han fortalecido el liderazgo político y comunitario de cientos de mujeres, jóvenes y hombres, logrando la inclusión de propuestas en planes de desarrollo que han beneficiado a más de 22.000 personas. Más de mil participantes se han formado en incidencia, prevención de violencias contra las mujeres y masculinidades corresponsables, movilizándose en acciones públicas que hoy posicionan mensajes transformadores como “Hombres que eligen amar, no violentar” y “Reconocer, cuidar y respetar, sí es cosa de hombres”.

Mariana Córdoba, representante de SWISSAID Colombia, precisó que “lejos de idealizar a los hombres como constructores de paz por naturaleza, esta campaña busca cuestionar las masculinidades asociadas al poder, la guerra y la violencia. Al mismo tiempo, abre caminos para reconocer las transformaciones que ya se están dando en los territorios, donde muchos hombres deciden cambiar, se reconocen vulnerables y apuestan por construir vínculos más justos y respetuosos.”

Como parte central de la agenda, SWISSAID Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Colombo-alemán para la Paz (CAPAZ) realizaron el Encuentro Nacional de Masculinidades: impactos de la guerra y desafíos para la paz, que reunió a hombres rurales, líderes comunitarios, organizaciones sociales, investigadores y académicos para compartir experiencias regionales y reflexionar sobre un desafío clave: ¿qué violencias y privilegios deben transformarse para construir una paz sostenible y equitativa?