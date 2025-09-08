Fenalco advierte que la subida del salario mínimo tendrá impacto en la inflación

Colombia

El DANE reportó que la inflación anual en Colombia alcanzó el 5.10% en agosto del 2025, el índice de precios al consumidor en el octavo mes del año fue de 0.19% y en el periodo enero-agosto del 4.22%.

Ante estas cifras, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco se pronunció y dijo que: “Un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación. También en el mediano plazo, sobre el empleo”.

“La inflación volvió a subir por cuarta vez en lo corrido del año, por segundo mes consecutivo, y se ubicó en 5,10% en agosto, con un aumento mensual de 0,19%, muy por encima de la meta del @BancoRepublica. Los rubros que más golpearon fueron alimentos (+0,45%), restaurantes y hoteles (+0,49%) y salud (+0,46%). Las familias sienten cómo su salario rinde cada vez menos”, agregó.

Finalizó diciendo que: “las malas decisiones de política económica se convierten en pobreza. El país no aguanta más improvisaciones, más declaraciones incoherentes, ni más cortinas de humo para ocultar el desastre económico al que nos quieren conducir”.

Desde FENALCO advertimos que un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación. También en el mediano plazo, sobre el empleo.



Inflación en agosto

En agosto de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,19%, frente a julio de 2025. Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron una variación mensual de 0,59%.

Los mayores incrementos de precio se registraron en:

• Cerveza y refajo (0,73%).

• Vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (0,56%).

• Whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (0,51%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: aguardiente (0,18%), cigarrillos, tabaco y derivados (0,35%), y los mayores incrementos, los tuvieron las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,42%)

Por su parte, los restaurantes y hoteles, registraron una variación de 0,49%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. La inflación en Colombia en el periodo enero-agosto del presente año fue del 4.22%.