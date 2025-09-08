“En Norte de Santander vivimos en zozobra”: diputado Juan Diego Ordóñez

Cúcuta

¿Qué hace falta para frenar las acciones violentas y los hechos sicariales en el Norte de Santander? Esa es la pregunta que se hacen hoy los ciudadanos, al ver que se registran todos los días muertes violentas en la región.

“Ya se nos volvió normal y lo más preocupante es que la comunidad en general ve como normal esta situación. Es muy trágico porque vivimos en zozobra. Los últimos días se han presentado asesinatos, han incendiado camiones en diferentes municipios del Área Metropolitana de Cúcuta” dijo Juan Diego Ordóñez, diputado de Norte de Santander.

Enfatizó que “la policía, al ejercito, la gobernación de Norte de Santander, la alcaldía de Cúcuta y de los diferentes municipios, han estado detrás de toda esta situación, pero la verdad es que sin apoyo del gobierno nacional es difícil, porque es quien direcciona todo tipo de apoyo para enfrentar esta situación de violencia en nuestro territorio”.

Así mismo, Ordóñez aseguró que lo que se vive en esta zona de frontera es consecuencia de la crisis que desde hace más de siete meses se presenta en la región del Catatumbo. “Las bandas criminales están luchando por el territorio en el Área Metropolitana, los grupos al margen de la ley que se esconden en el territorio venezolana, entran y salen (del país) haciendo sus fechorías y es muy importante poder focalizar acciones de seguridad”.

Concluyó indicando que es complejo el panorama que vive la región, más aún si se analiza desde el punto de vista que se aproximan las elecciones al Congreso y a la Presidencia, el próximo año 2026.