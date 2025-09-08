El Pulso de Fútbol, 8 de septiembre de 2025

Edwin Cardona celebrando un gol de Atlético Nacional en el clásico ante Medellín / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las últimas declaraciones del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. César dijo: “Lorenzo dijo que no hay tiempo para relajarse, hay que seguir sumando puntos. Venezuela no ha perdido de local, es un dato, la bronca que usted le tiene a Lorenzo le afecta a veces la sensatez”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no tengo bronca con nadie, pero creo que en sus declaraciones le tiró a sus detractores. Yo creo que James no estará porque salió tocado y de pronto tocará también al delantero”.

