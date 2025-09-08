El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso de Fútbol, 8 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la fecha de clásicos de la liga colombiana.

Juan Sebastián Cedeño Vargas

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las últimas declaraciones del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. César dijo: “Lorenzo dijo que no hay tiempo para relajarse, hay que seguir sumando puntos. Venezuela no ha perdido de local, es un dato, la bronca que usted le tiene a Lorenzo le afecta a veces la sensatez”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no tengo bronca con nadie, pero creo que en sus declaraciones le tiró a sus detractores. Yo creo que James no estará porque salió tocado y de pronto tocará también al delantero”.

No olvide escuchar el audio del programa.

