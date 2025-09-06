¿Es viable la construcción de una planta solar con recursos públicos en Ibagué?

Ibagué

Esta semana la Gobernación del Tolima, a través de la Empresa Generadora de Energía, Egetsa, y la Alcaldía de Ibagué, anunciaron el inicio de los estudios y diseños para la construcción de una planta solar fotovoltaica que permitirá la autogeneración de energía para el alumbrado público de la capital tolimense.

Según el gerente de Egetsa, Óscar Gutiérrez, la iniciativa se desarrollará en un predio de Infibagué, ubicado en la zona de El Escobal. Allí se proyecta la construcción de un parque solar con capacidad de 4,9 megavatios, que contribuirá a reducir los costos de energía del alumbrado público y abrirá la posibilidad de nuevos negocios.

“Con este proyecto no solo se beneficiaría la ciudad con un menor pago en el recibo de energía, sino que Infibagué tendría la oportunidad de crear una línea de negocio enfocada en la maquila y fabricación de luminarias para Ibagué y otros municipios”, señaló Gutiérrez.

Articulación Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, destacó la importancia de esta alianza “Creo que llegó el momento de mostrar esa gestión mancomunada. Hoy lo manifestábamos con los dos equipos, estamos tratando un tema muy importante entre Egetsa e Infibagué, un proyecto que se ha decidido que se quede en la capital musical, sea piloto a nivel Tolima y del país. Seguimos trabajando de la mano, entendiendo que la ciudad y el departamento deben avanzar juntos”.

A la vez el gerente de Infibagué, Edilberto Pava, destacó la articulación institucional que respalda esta iniciativa “Este es un esfuerzo y compromiso conjunto entre la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y Egetsa, con el apoyo de la RAP-E. Estamos en la fase exploratoria de estudios de prefactibilidad para garantizar que la planta se convierta en una realidad y podamos darles a los ibaguereños energía limpia y tarifas más favorables”.

Una vez se tenga la factibilidad de los estudios y diseños, la Gobernación y la Alcaldía gestionarán a nivel nacional una inversión cercana a los $42.000 millones para hacer realidad el proyecto.

Dato: de manera paralela, se planea la conformación de una comunidad energética, que permitiría llevar beneficios directos a un barrio vulnerable o a una asociación productiva, seleccionada por la Gobernación y la Alcaldía, con el fin de disminuir el costo de la energía para sus habitantes.