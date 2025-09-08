Primer fin de semana del mes de septiembre dejó tres casos de homicidio en el Tolima

Ibagué

El primer fin de semana del mes de septiembre dejó varios homicidios en el departamento del Tolima confirmaron las autoridades al entregar parte del balance operacional.

En primera instancia se reportó el asesinato de un hombre de 36 años en un establecimiento comercial del municipio de Armero Guayabal. En el sitio al parecer una menor de edad acabó con la vida del compañero sentimental de su madre, persona que al parecer protagonizaba un caso de violencia intrafamiliar, la presunta responsable será judicializada en el marco del sistema de responsabilidad para menores.

Por otra parte, en la vía que conecta a los municipio de Ataco y Planadas se registró un accidente de tránsito en el que falleció un hombre de 46 años identificado como Jailer Diaz Sanez.

En la zona urbana del municipio de Ataco también se presentó un caso de homicidio en el que la víctima fue una persona de 23 años que fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en su residencia, el sujeto fue identificado como Jhon Fredy Zambrano. Esta persona reporta varias anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales.

Finalmente, en el municipio de Melgar, la Policía confirmó un homicidio que correspondería a un presunto caso de justicia a mano propia contra un hombre de 60 años que fue señalado del abuso sexual de una menor de edad.