Ejército captura a alias “El Enano”, cabecilla financiero de estructura criminal en Caquetá

NEIVA

En una contundente operación militar, tropas de la Brigada 12 del Ejército Nacional, adscritas a la Sexta División Caquetá, lograron la captura de alias “El Enano”. Este sujeto era cabecilla de finanzas de la estructura delincuencial Rodrigo Cadete, vinculada al grupo armado de Calarcá. El operativo se desarrolló en el centro poblado de Berlín, municipio de El Doncello.

El Brigadier General Luis Fernando Salgado, afirmo que alias “El Enano” había asumido el cargo de cabecilla de finanzas tras la captura de alias “Raúl”, quien por años había delinquido en Florencia y municipios aledaños. Su nombramiento fue ordenado por Urías Perdomo, máximo cabecilla de la estructura. La operación se enmarcó en el plan de campaña “Ayacucho Plus”, orientado a debilitar el accionar criminal en Caquetá”.

Autoridades, requería al capturado por delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, porte ilegal de armas y uso indebido de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Además, es investigado por su presunta participación en un atentado terrorista ocurrido en Florencia el pasado 22 de agosto, durante horas de la madrugada.

Con esta captura, el Ejército Nacional busca frenar las economías ilícitas que financian a estas estructuras, como el narcotráfico y la minería ilegal. Aunque reconocen que los cabecillas suelen ser reemplazados, la institución reitera su compromiso de afectar permanentemente el aparato financiero de estos grupos, protegiendo a comerciantes, empresarios y comunidad en general de la extorsión y la violencia.