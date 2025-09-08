Ecopetrol capacita a 400 cartageneros en mantenimiento y seguridad industrial

Cartagena

Con el propósito de fortalecer la mano de obra local de la ciudad, Ecopetrol inició ciclos de capacitaciones certificadas sin costo en mantenimiento industrial, procesos de parada de planta y HSE, que beneficiarán a 400 cartageneros.

Se trata del programa ‘Aprendiendo y Trabajando’ que, en articulación con el Sena, busca proporcionar conocimiento técnico y herramientas teórico-prácticas en diversas áreas y aplicación de nuevas tecnologías, especialidades requeridas durante los procesos de paradas de planta de la refinería de Cartagena.

“El hecho de estar estudiando y tener la oportunidad de prepararme en estos temas es muy enriquecedor. Estos espacios me permiten crecer en mi proyecto laboral y me dan las facilidades como trabajador para aspirar a diferentes actividades laborales, cuando sea requerido por alguna empresa del sector. No es fácil acceder a estas oportunidades, por eso es importante que se sigan promoviendo para aportar al crecimiento de las comunidades”, aseguró Andrés Torres, habitante del sector Esmeralda Dos de Pasacaballos y beneficiado del programa.

Entre 2023 y 2024, se formaron más de 600 personas en este programa, cuya estructura contiene un enfoque de género dirigido a fomentar la empleabilidad en mujeres. Con esta apuesta también se apunta a disminuir los índices de desempleo de Cartagena, reducir brechas de formación en la realización de proyectos profesionales y fortalecer el talento local en beneficio de la industria de esta parte del Caribe.