Comunidad de Atalaya Primera Etapa en Cúcuta, piden reparación oportuna de la red de acueducto

Atención a emergencia en la autopista Juan Atalaya / Foto: Alcaldía de Cúcuta

Cúcuta

Durante el fin de semana anterior, en el barrio Primera Etapa de la ciudadela Juan Atalaya se volvió a presentar una rotura de tubo, de la red de acueducto, provocando emergencia en la zona.

El hecho se presentó entre las Manzanas 4 y 5, lugar donde hay varios establecimientos comerciales. Sin embargo, según la misma comunidad, esta emergencia se ha repetido en varias oportunidades durante los últimos dos años.

“Nosotros nos estamos preguntando, si esto es repetitivo, en el mismo sector, ¿Por qué se sigue dañando? ¿Por qué no se hacen los arreglos necesarios para evitar que se siga presentando esta emergencia? Sabemos que este es el barrio más antiguo de la ciudadela Juan Atalaya y que hay una red de acueducto que toca cambiar sí o sí" dijo a Caracol Radio Giovanny Rincón, presidente de la JAC de este barrio.

Rotura de tubo madre en Atalaya Primera Etapa. / Foto: Cortesía. Ampliar

Recordó el hecho presentado varias semanas atrás, cerca al policlínico, donde un vehículo tipo taxi resultó afectado.

“Pedimos que hagan el estudio pertinente, concreto y serio, para evitar más roturas de tubos, que lo que hace es dañar más nuestras calles”, dijo el líder comunal.

Es de resaltar que, durante el fin de semana, también se presentó un hecho similar en el barrio Colsag, en una calle que había sido priorizada por la alcaldía de Cúcuta y tenía poco tiempo de haber sido pavimentada.