Masacre en Cúcuta: autoridades confirman que la orden se dio desde un centro carcelario

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que la masacre registrada el pasado domingo en el asentamiento humano Nueva Ilusión, fue ordenada desde un centro carcelario por integrantes de la Familia P, en retaliación contra un miembro de la organización Los Mexicanos.

Según explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Mecuc, tres hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial y dispararon contra las víctimas, dejando tres fallecidos. Las labores de inteligencia permitieron establecer que uno de ellos pertenecía a Los Mexicanos, mientras que los otros dos eran acompañantes que se encontraban con él.

“Este homicidio múltiple fue direccionado desde prisión por integrantes de la familia P. Ya se iniciaron las investigaciones junto con la Fiscalía para identificar a los responsables y avanzar en las diligencias dentro de los centros de reclusión”, señaló el oficial.

Ojeda agregó que, aunque la Policía ha incautado armas de fuego y efectuado capturas en medio de las disputas entre estructuras criminales, la ciudad sigue enfrentando altos niveles de violencia por la pugna territorial de estas organizaciones.

La institución aseguró que se están coordinando acciones con el Inpec y la Fiscalía para frenar los homicidios ordenados desde las cárceles y dar resultados frente a los cabecillas que continúan delinquiendo tras las rejas.