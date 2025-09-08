Masacre en el barrio Nueva Ilusión de Cúcuta deja tres muertos y dos heridos

Cúcuta.

La violencia volvió a estremecer a Cúcuta en la noche de este domingo, cuando se registró la segunda masacre del año en la ciudad.

A las 9:35 p. m., dos hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial ubicado en la Manzana D del barrio Nueva Ilusión, sobre el Anillo Vial Occidental, y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

En el sitio murieron de inmediato dos hombres y un tercero falleció posteriormente en el Policlínico de Atalaya, tras la gravedad de sus heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Heiner Jeshiel Rolón Caballero, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en la mano derecha; Harry Fabián Miranda Cañas, con tres heridas en la cabeza y extremidades superiores; y un hombre conocido como alias El Negro, quien al parecer tenía una discapacidad mental y recibió cuatro disparos en la espalda.

En medio del ataque también resultaron heridas dos mujeres identificadas como Naomi Camila García Hernández y Karen Patricia Medina Hernández, trabajadoras del establecimiento. Ambas presentan lesiones ocasionadas por arma de fuego, aunque no revisten gravedad.

Al lugar llegó la Policía Metropolitana de Cúcuta y unidades del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron los actos urgentes y recogieron como material probatorio 12 vainillas calibre 9 milímetros.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con la disputa territorial entre las estructuras criminales conocidas como Los Mexicanos y la Familia P, que mantienen una confrontación en la ciudad.

Con este hecho, ya son dos las masacres ocurridas en Cúcuta durante este 2025. La primera se registró en el centro de la ciudad, en el parque Lineal.