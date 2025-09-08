Desapareció otra menor en Bogotá: Sara Lozada habría conocidos a dos jóvenes por redes sociales

Bogotá D.C

Desde el pasado 4 de septiembre, la familia de Sara Lozada Téllez está buscando a la menor de 13 años que desapareció luego de regresar del colegio distrital Bravo Páez, ubicado en la localidad de Rafael Uribe en el sur de Bogotá.

Caracol Radio habló con su madre, Julieth Téllez, quien aseguró que la menor, días antes de su desaparición, habría ingresado a dos jóvenes de 18 años a su casa en el barrio Quiroga.

Julieth vivía con su hija Sara y su madre. En la misma casa tienen en alquiler dos apartamentos y en uno de ellos vive una amiga de Sara del colegio.

Ella fue quien le dijo a la abuela de Sara, que estaba con dos hombres en la casa.

“Que mi hija tenía metida dos pelaitos, de la edad de ella supuestamente, entonces ahí le dice mi mamá que saque los niños de la casa y a ella se le llama la atención. Obviamente no se le pega, nunca se le ha golpeado, simplemente se les llamó la atención”, aseguró Julieth.

Sin embargo, al otro día de enterarse que la menor ingresaba con los “niños” a la casa, se dieron cuenta que faltaba una suma de dinero.

“Se habían robado un dinero y se le llama la atención nuevamente”, indicó Julieth.

Pero esta vez, la mamá de la amiga de Sara le dice a la abuela que no eran menores de edad, “eran como dos muchachos de 18 años que aparentemente los conoció por Facebook y ella venía ingresando a este pelado hace como un mes”.

El día que Sara desapareció, salió del colegio como un día normal, llegó a la casa y se despidió de su amiga y le entregó la llaves de la casa y se fue.

“Ella dice que la niña sale del colegio, le entrega las llaves, la abrazó y se fue corriendo. Ella estaba con el uniforme del colegio”, aseguró su madre.

La madre de la menor también asegura que Sara ha enviado algunos mensajes a sus amigas del colegio pidiendo dinero, por lo que las autoridades no descartan que la niña se haya ido con los dos desconocidos.

Por su partes, las autoridades se encuentran en la búsqueda de la menor por toda la ciudad.