Comunidad de El Contento en Cúcuta exige mejoras en el acueducto y alcantarillado

Cúcuta

Como inaceptable, así calificó Pedro Castellanos, edil de la Comuna 1 el daño presentado en la intersección de la avenida Diagonal Cementerio con calle 17.

“La problemática por el daño de esa tubería es dio porque, a pesar que se iba a pavimentar, no se arregló esa red, que lleva más de 50 años. La empresa sabe que esto lleva mucho tiempo, que se debió haber cambiado hace rato”, dijo el edil.

Más información Procuraduría investiga presuntas irregularidades en obras de colegio en Tibú, Norte de Santander

Agregó que “la empresa como tal, tenía que haber hecho la reposición de esa red, antes de pavimentar” y pidió la pronta solución, teniendo en cuenta el mal estado de la red.

¿Qué responde por la alcaldía?

“Realizaremos un comité técnico para evaluar las acciones a seguir, teniendo en cuenta que se registra una afectación aproximada de 200 m². Queremos hacer una revisión integral de toda la intervención, verificando si existe algún tipo de afectación subterránea. Es la empresa Aguas Kapital la que debe responder por esta situación y realizar la reparación correspondiente. Desde la Secretaría ya efectuamos la inspección ocular y mañana definiremos, en mesa de trabajo, la ruta de atención para garantizar la reparación total del daño” dijo el secretario de Infraestructura, Germán Alexander Chávez.