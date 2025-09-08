Asesinan a líder social en Puerto Guzmán al iniciar la Semana por la Paz

Neiva

En la mañana de este lunes fue asesinado Jhon Fredy Rico, reconocido defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Derechos Humanos de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria, en la inspección de José María, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a.m., cuando se desplazaba hacia su vivienda y fue interceptado por sujetos armados.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores lo atacaron con una escopeta, impactando directamente en su cabeza. El método empleado guarda similitud con otros crímenes recientes en la región, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades locales. Este suceso refleja el alto nivel de riesgo al que siguen expuestos los líderes sociales en Putumayo.

La Semana por la Paz, concebida como un espacio de reflexión y reconciliación, inició en medio de un panorama marcado por la violencia contra quienes trabajan por la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de Jhon Fredy lanza un mensaje doloroso que contradice los esfuerzos ciudadanos por consolidar un territorio en paz y libre de conflictos.

Rico había participado de manera activa en procesos de diálogo y construcción de paz, aportando con compromiso a las agendas sociales desarrolladas desde abril en distintos escenarios locales y nacionales. Organizaciones sociales exigieron a las autoridades investigaciones rápidas y medidas efectivas de protección, para que la Semana por la Paz no quede opacada por la violencia, sino que reafirme el llamado a la defensa de la vida.