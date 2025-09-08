Asamblea del Tolima nuevamente es convocada a sesiones extraordinarias

Tolima

La gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz convocó a la Asamblea Departamental a un nuevo período de sesiones extraordinarias con el objetivo de discutir y aprobar dos proyectos de ordenanza.

Las sesiones se desarrollarán durante 15 días iniciando el martes 9 de septiembre y concluyendo el día 26 del mismo mes.

¿Cuáles son los dos proyectos de ordenanza que presentó el ejecutivo?

1. Proyecto de Ordenanza “Por la cual se incorporan unos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2025, en la Unidad 01 - Sección Asamblea Departamental, Unidad 02 - Sección Contraloría Departamental y en la Unidad 03 - Sección Central, y se dictan otras disposiciones”.

2. Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se autoriza a la Gobernadora del Departamento del Tolima para adquirir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias de ejecución para la vigencia 2026, con el fin de desarrollar programas estratégicos del Plan de Desarrollo Con Seguridad en el Territorio 2024 - 2027, a cargo de las Secretarías de Infraestructura y Hábitat, Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, Educación y Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Departamento”.

La instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea estarán a cargo del secretario general del departamento, Carlos Andrés Portela.