Víctor Aristizábal y la historia de su hijo: “El paso de Emilio a Nacional no fue por mí”

Emilio Aristizábal es una de las figuras emergentes de Atlético Nacional de cara al futuro. El atacante de tan solo 18 años tuvo la oportunidad de ser titular en esta jornada 16 de la Liga frente a Independiente Santa Fe y de a poco se va ganando la entera confianza del entrenador Pablo Repetto.

Las expectativas sobre el joven atacante son altísimas, no solo por lo que pudo mostrar en las divisiones menores del cuadro antioqueño, sino por ser el hijo de una leyenda de la institución y el fútbol colombiano: Víctor Hugo Aristizábal. Precisamente el exfutbolista habló en Deportes Caracol Sábado sobre el proceso de su hijo desde la época amateur hasta el profesionalismo y aprovechó para revelar que la llegada de Emilio al elenco verdolaga se dio por méritos propios y no porque él haya influido en la decisión.

Adicional a lo anterior, Víctor Hugo, el colombiano que más goles ha marcado, habló sobre las diferencias y similitudes que encuentra con su hijo a la edad de 18 años. Mencionó que lo ve con mayor portento físico y exaltó la mentalidad que le ha inculcado desde muy joven.

Virtudes de Emilio

“Nosotros siempre hablamos antes y después de los partidos. Lo mejor de él es que tiene buena cabeza. No está desesperado por hacer el gol, porque sabe que el fútbol del equipo lo arropa y ha hecho un buen trabajo. El gol para un delantero llega en cualquier momento y cuando lo haga le dará confianza. Eso nos pasó a todos. Yo no empecé siendo goleador, incluso hacía pocos. Es normal a esa edad. Yo le puedo pasar esa tranquilidad de que sepa que llegará el gol y con eso tendrá más confianza. Cuando yo marqué el primer, para los siguientes partidos estaba más tranquilo y eso seguramente le pasará a él. Es goleador, en las divisiones menores lo demostró. Hay gente que lo relaciona conmigo, pero esas comparaciones son odiosas. Vos no podés pensar en la carrera del papá de un jugador que terminó siendo goleador del fútbol colombiano, sabiendo que él apena está empezando. Somos muy diferentes. Le dije que aprovechara porque yo a su edad era flaco y sin fuerzas, era la mitad de lo que él es hoy”.

Su hijo le saca ventaja

“Emilio tiene lo que hoy necesita un jugador para el fútbol moderno. Es fuerte, potente, técnico, interpreta bien el juego, eso es necesario. Los partidos le darán la confianza para marcar porque seguramente, como centrodelantero, le pedirán goles y eso es una obligación en su rol. Yo me comparo con él cuando tenía 18 años y físicamente no creo que yo llegara a la mitad de lo que él es hoy, ahí ya tiene un paso ganado. Además, entiende bien el fútbol, lo interpreta bien y cuando un jugador lo hace tiene un camino muy avanzado”.

Emilio quiere labrar su futuro

“Tiene un grado de madurez avanzado. Lo veo y sabe la responsabilidad que tiene por llevar el apellido Aristizábal. Sabe que la gente lo va a comparar con el papá, aunque no es que le importe, no lo ve como una dificultad sino como una exigencia. Siempre le dirán “el hijo de Aristzabal” y no como Emilio, entonces dice que quiere buscar su espacio para triunfar. Seguramente los partidos le darán eso. Mentalmente lo veo fuerte, con ganas de quedarse con el puesto y la titular, a pesar de su juventud. Ha jugado solo tres partidos de inicialista, porque los demás habían sido máximo 5-10 minutos. Afianzarse ya depende de él”.

Así se dio la llegada de Emilio a Atlético Nacional

“Él comenzó a los 5-6 años. Yo tenía una escuela de futbol en Medellín y lo llevamos, pero como por hacer deporte y no para ser profesional. Yo lo dejaba tranquilo con eso. Por allá cuando él tenía 14 años, me buscó Camilo Pérez de Atlético Nacional y me dijo que habían visto a Emilio jugando en la Liga Antiqoueña y que lo querían ver de cerca, entonces yo le dije que lo hiciera. El paso de Emilio a Nacional, gracias a Dios, no fue por mí, sino por Camilo Pérez, que lo vio jugar durante seis meses en mi club. Se lo llevaron a Atlético Nacional para hacer una prueba durante dos meses, cuando tenía 15 años. Fue de octubre a diciembre del 2019. Se ganó el puesto. Yo quedo tranquilo con eso porque nunca se dieron las acciones porque yo lo llevara, él se lo ganó. Hasta el momento se ha ganado todo, eso me deja orgulloso”.