¿Seguirán las lluvias HOY 7 de septiembre, en el Atlántico?: esto responde el IDEAM

¿Cómo estará el clima este 12 y 13 de julio? Regiones donde persistirán las lluvias, según IDEAM. Foto de Getty Images

El IDEAM pronostica que las lluvias seguirán en la región Caribe durante lo que resta del fin de semana. Esto por el paso de ondas tropicales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) indicó que, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, se han registrado fuertes precipitaciones en departamentos como Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, La Guajira, y zonas del Cesar.

📡🛰️En las últimas horas se han observado precipitaciones moderadas a fuertes⛈️🌧️, en amplios sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, zonas de Cesar, Santander, Chocó y el océano Pacífico colombiano.

Paso de ondas tropicales

De acuerdo con el Ideam, esto se reporta por ondas tropicales que están atravesando el mar Caribe e inciden en que haya este pronóstico para la región, principalmente en horas de la tarde-noche.

“En las próximas horas del día de hoy, esperaríamos precipitaciones moderadas a ligeras, sobre todo pues hacia las horas de la tarde. Bueno, estaríamos presentando el tránsito de algunas ondas tropicales que nos dejan algunas precipitaciones sobre la región”, dijo Angie Caldas, meteoróloga de turno.

El instituto recomendó a la ciudadanía revisar constantemente los boletines que emita el Ideam y también revisar las medidas que adopten cada autoridad local.