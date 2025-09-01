Pronóstico del IDEAM para el clima del 1 al 5 de septiembre: Aumentan las lluvias en Colombia

¿Lloverá este puente festivo en el Atlántico? Pronóstico del Ideam del 16 al 18 de agosto/ Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo pronostico sobre el clima para la semana del 1 al 5 de septiembre. Según el comunicado se espera un aumento significativo de las lluvias a nivel nacional, especialmente en el norte y occidente del país, en zonas de las regiones Pacífica, Caribe y norte de la Andina. Sin embargo, se prevé una disminución en las precipitaciones para mitad de semana, la cual estará seguida de un nuevo incremento entre el jueves y el viernes.

El informe señala que Bogotá iniciará la semana con abundante nubosidad y precipitaciones. Asimismo, afirma que estas condiciones disminuirán gradualmente, dando paso a un tiempo más seco hacia mitad de semana.

Así se comportará el clima durante esta semana

Lunes 1 de septiembre: Iniciando la semana se esperan lluvias de diferente intensidad en la región Pacífica, norte de la Andina, sur de la Caribe y zonas dispersas de la Orinoquia y Amazonia.

El Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, zonas dispersas de Antioquia, sur de Córdoba, Bolívar, diferentes sectores de Santander, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas, son aquellos sectores que se verán más afectados por esta condición.

Además, el instituto destacó lluvias más moderadas en los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y en sectores dispersos de Cundinamarca, norte de Boyacá y Norte de Santander. Así como en grandes sectores de Meta, Guaviare y oriente de Caquetá y Putumayo.

Martes 2 de septiembre: Para este día se mantiene la probabilidad de nubosidad abundante y lluvias sobre el océano Pacífico colombiano, así como en el occidente y suroccidente del mar Caribe.

Se esperan lluvias significativas en el Chocó, occidente del Valle del Cauca, norte y occidente del Cauca, Caldas, occidente de Risaralda, en sectores del occidente, nororiente de Antioquia, norte de Norte de Santander, centro y sur de Bolívar, sur y oriente del Cesar, nororiente de Córdoba, Sucre, sur de Magdalena, sur de Guainía, occidente de Guaviare, oriente de Caquetá, sur de Vaupés y occidente del Amazonas y en puntos específicos del Meta.

Miércoles 3 de septiembre: Para mitad de semana se prevé una disminución en la intensidad de las lluvias sobre gran parte del territorio. Sin embargo, en el Pacífico colombiano persistirá la nubosidad acompañada de precipitaciones, al igual que en sectores del occidente del Caribe.

Los principales departamentos con abundantes lluvias serán el sur del Chocó, occidente del Valle del Cauca, occidente del Cauca, centro de Nariño, sur de Bolívar, norte y centro de Santander, sur del Tolima, norte del Huila, occidente del Meta, noroccidente y oriente de Caquetá, y occidente de Vaupés.

Asimismo, destacaron que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera abundante nubosidad con lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

Jueves 4 de septiembre: Para este día se espera que nuevamente aumenten las precipitaciones en el norte y occidente del país, afectando principalmente a las regiones Pacífica, Caribe, norte de la Andina y la Orinoquía.

Los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, noroccidente de Caquetá, Amazonas, sur de Vaupés, Meta, Vichada, Casanare, Arauca, occidente y áreas vecinas de Boyacá, oriente de Cundinamarca, Santander, norte de Norte de Santander y Antioquia son aquellos con las lluvias más destacadas.

Viernes 5 de septiembre: En el norte y occidente del país, especialmente en las regiones Pacífica, Caribe y norte de la Andina continuarán las lluvias. Sin embargo, en el sur y oriente del territorio nacional se espera un tiempo más seco pero no se descartan lluvias esporádicas.

Las mayores precipitaciones se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, occidente de Caquetá, suroriente del Amazonas, oriente de Guainía, sur de Vichada, sur del Meta, occidente de Cundinamarca, norte de Caldas, occidente de Risaralda, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Algunas recomendaciones desde el instituto ante los riesgos asociados a las lluvias

El Ideam pide a la comunidad tener precaución especialmente en las regiones donde se espera un incremento de las precipitaciones durante esta semana. Se recomienda mayor prevención en zonas de alta pendiente por la posibilidad de deslizamientos, y se advierte sobre eventos como tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.