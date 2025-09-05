Pronóstico IDEAM fin de semana: ¿En qué ciudades lloverá el 6 y 7 de septiembre?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), presentó cómo se comportará en clima en las distintas regiones del país para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre. Según este reporte, en algunas regiones del país se estarán presentando fuertes lluvias, e incluso, tormentas eléctricas.

El informe detallo que durante el fin de semana se prevén precipitaciones de variada intensidad en diferentes sectores del país, con predominio de tiempo seco en las mañanas y aumento progresivo de lluvias hacia las tardes y noches, especialmente en la región Pacífica.

En el caso de Bogotá, el IDEAM indicó que la temperatura dentro de la ciudad estará entre los 8 °C y los 19 °C.

Así se comportará el clima en Colombia durante el fin de semana

Viernes 5 de septiembre: Según el pronóstico del IDEAM, durante la tarde y la noche predominará el tiempo seco y el cielo nublado en diferentes partes del país.

Sin embargo, se prevén lluvias de variada intensidad en sectores del Pacífico, particularmente hacia el sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, así como en zonas de Nariño.

El reporte del IDEAM, destacó que en la región Orinoquia la probabilidad de precipitaciones aisladas es alta en el oriente de Vichada, mientras que en la Amazonia podrían registrarse lluvias esporádicas en el norte de Amazonas y sectores de Guainía y Guaviare.

Además, señalaron que aunque los acumulados no serán significativos, existe la probabilidad de precipitaciones dispersas durante las horas de la tarde y la noche, con mayor concentración hacia el litoral Pacífico.

Lea también: ¡Ojo! 5 parques naturales más lindos en Colombia: Todos tienen climas diferentes

Sábado 6 de septiembre: En el informe, afirmaron que durante la mañana predominarán condiciones de tiempo seco en gran parte de las regiones Andina, Orinoquia, Amazonia y Caribe. No obstante, destacaron que se esperan algunas precipitaciones aisladas de baja intensidad en sectores del sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y sur de la región Caribe.

En horas de la tarde, los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán lluvias de variada intensidad. Por su parte, en la Amazonia se esperan precipitaciones en áreas de Amazonas, Vaupés y oriente de Caquetá, mientras que en la región Andina son probables algunas lluvias hacia los Santanderes, Antioquia y el Eje Cafetero.

Domingo 7 de septiembre: Para este día se prevé bastante nubosidad en varios sectores de la Orinoquía y la Amazonía y además se esperan varias precipitaciones. En cuanto a la región Pacífica y Caribe, tendrán lluvias de variada intensidad y aisladas, los departamentos más afectados serán Valle del Cauca, Chocó, Magdalena y el Sur de la Guajira.

Asimismo, durante la mañana, Antioquia, el Eje Cafetero y sectores de piedemonte también tendrá lluvias dispersas.

Recomendaciones desde el IDEAM:

Es importante que esté atento al estado de las vías, especialmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la probabilidad de deslizamientos es más alta.

Buscar refugio en zonas seguras en caso de fuertes lluvias y tormentas eléctricas .

. No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Asegurarse de que los techos, canales bajantes y sumideros estén limpios para evitar cualquier tipo de riesgo causado por tormentas eléctricas o vendavales.

Lea también: A 3 horas de Bogotá queda ‘La Ciudad del Sol’: ¿Cuál es y por qué la llaman así? No es por su clima