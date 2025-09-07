Secuestran a lideresa social en La Plata, Huila autoridades exigen su liberación inmediata

NEIVA

En las últimas horas se confirmó el secuestro de la lideresa social Ana Beatriz Sánchez, habitante de la vereda San Vicente en el municipio de La Plata, Huila. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y el comando de Policía del departamento, la mujer fue interceptada por hombres armados ilegales que pertenecerían al Frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

El hecho ha generado gran preocupación en la comunidad, debido al papel fundamental que cumple la lideresa en su territorio. Las autoridades informaron que ya adelantan las acciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y dar con el paradero de la víctima, mientras reiteran el llamado al respeto por los derechos humanos.

Juan Carlos Casalla, secretario de gobierno del Huila, comentó que “desde la Gobernación del Huila y la Defensoría del Pueblo se hizo un pronunciamiento conjunto exigiendo la liberación inmediata de Ana Beatriz Sánchez. En el comunicado, las instituciones señalaron que es urgente salvaguardar la vida de la lideresa y evitar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad personal”.

Además, se conoció que la lideresa, de 58 años, padece una condición médica que requiere tratamiento diario, lo que agrava la situación y aumenta la urgencia de su libertad. Los organismos defensores de derechos humanos han hecho un llamado a los grupos armados para que respeten la vida de la víctima y permitan el restablecimiento pleno de sus garantías fundamentales.