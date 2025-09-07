Residentes de Cáqueza cierran la vía Bogotá–Villavicencio y llevan mariachis en medio de la protesta // Caracol Radio

La movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio se vio afectada durante este sábado 6 de septiembre, por cuenta de bloqueos en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca). Residentes de la zona cerraron el paso vehicular a la altura del kilómetro 25, sector Puente Real, para exigir soluciones a los problemas en el suministro de agua.

La concesionaria Coviandina S.A.S., encargada de la operación y mantenimiento de la vía, entregó un reporte minuto a minuto de cómo avanzó la jornada, en la que los manifestantes sorprendieron a los conductores y viajeros al llevar un grupo de mariachis en medio de la protesta.

Primer reporte de movilidad

De acuerdo con Coviandina, el día inició con normalidad. A las 5:38 de la mañana, el tráfico se encontraba fluido, aunque con algunas restricciones por obras de mantenimiento: reducción de carril en el kilómetro 39+600, sector Oro Perdido, y tránsito bidireccional desde Naranjal hasta Mesa Grande, por trabajos en el túnel de Quebradablanca.

El clima era seco y el flujo vehicular se mantenía en niveles moderados, lo que auguraba una jornada sin mayores complicaciones.

(5:38 a.m.) Amanece hoy sábado y así está la movilidad: Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido por mantenimiento. Tráfico bidireccional desde Naranjal hasta Mesa Grande por trabajos en el túnel de Quebradablanca. Tiempo seco, flujo vehicular moderado. pic.twitter.com/ckQlHhvp72 — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 6, 2025

Primer cierre en Cáqueza

Sin embargo, hacia las 10:46 de la mañana, Coviandina informó sobre el primer cierre total de la vía en el kilómetro 25+600, sector Puente Real. Manifestantes bloquearon ambos sentidos de la carretera durante aproximadamente una hora, lo que generó represamiento de vehículos y retrasos en la movilidad.

Apertura parcial del paso

Poco después, a las 11:48 de la mañana, se reportó que los manifestantes habían habilitado nuevamente el tránsito en ambos sentidos. De esta manera, se permitió la circulación de los vehículos represados, aunque se recomendó a los conductores manejar con precaución ante posibles nuevos bloqueos.

La protesta con mariachis en Cáqueza

En horas de la noche, la situación volvió a complicarse. Coviandina confirmó un nuevo cierre vial en el kilómetro 25+700, en el mismo sector Puente Real, donde los residentes de Cáqueza intensificaron su protesta por la falta de agua en el municipio.

Lo llamativo de esta manifestación fue la presencia de un grupo de mariachis, que acompañó a los habitantes en medio del bloqueo, convirtiéndo la protesta en un escenario fuera de contexto para quienes transitaban la carretera, de inmediato, las redes sociales se llenaron de videos y fotos sobre los músicos y su interpretación en plena vía.

Exigen soluciones al desabastecimiento de agua

Los residentes de Cáqueza aseguran que llevan varios días enfrentando graves problemas con el suministro de agua potable, lo que motivó la decisión de bloquear la carretera como medida de presión hacia las autoridades locales y departamentales.

Aunque el paso vehicular se ha habilitado de manera intermitente, las protestas han generado preocupación entre los transportadores de carga, viajeros y residentes de municipios vecinos que dependen de la vía Bogotá–Villavicencio, considerada una de las más importantes del país por conectar la capital con los Llanos Orientales.

Recomendaciones a los viajeros

Coviandina insistió en la importancia de consultar sus redes sociales y el #767 antes de emprender viaje, con el fin de conocer en tiempo real el estado de la vía. También recomendó llevar provisiones básicas de agua y alimentos, ante la posibilidad de retrasos prolongados.

Por ahora, se espera que las autoridades logren establecer un diálogo con los manifestantes para levantar los bloqueos y dar soluciones concretas al desabastecimiento que enfrenta Cáqueza.