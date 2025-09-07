Muelle de La Bodeguita inició operación náutica tras competencias de IRONMAN 5150

Desde las 9:30 a.m. se inició la operación náutica del Muelle de La Bodeguita, concluida la fase de natación de la competencia Ironman 5150 Cartagena de Indias, la cual se desarrolló en la Bahía de las Ánimas, teniendo al muelle como punto de entrada y salida del agua.

De acuerdo con la disposición de la Autoridad Marítima, constatada la salida del último competidor del agua, se autorizó el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular de Cartagena en su jornada dominical.

La Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, entidad administradora del muelle de La Bodeguita, recuerda a los cartageneros y turistas que este es el único muelle autorizado y seguro para la tomar embarcaciones con fines turísticos.