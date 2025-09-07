Inundaciones en La Montañita dejan más de 30 familias afectadas y daños en el puesto de salud

Neiva

En la madrugada del domingo, fuertes lluvias ocasionaron el aumento del cauce de varias quebradas y ríos en el departamento de Caquetá. El municipio más afectado fue La Montañita, donde las aguas de la quebrada Las Margaritas y la quebrada de La Montañita provocaron inundaciones en el casco urbano. Más de 30 familias resultaron damnificadas y el puesto de salud sufrió graves daños.

Las fuertes corrientes alcanzaron oficinas y dependencias del centro asistencial, generando una situación crítica en la atención médica. En el lugar hicieron presencia de inmediato la alcaldía municipal, la secretaría de planeación, la Defensa Civil y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Según David Pastrana, secretario de gobierno de Caquetá, comento que “aunque las lluvias empiezan a disminuir, se mantiene la alerta en zonas ribereñas del río Orteguaza, cuyo nivel ha aumentado considerablemente. Se recomendó a los municipios aguas abajo estar atentos a posibles crecientes. Por el momento, la afectación más fuerte continúa concentrada en La Montañita”.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el departamento del Caquetá más de 7.000 familias han resultado afectadas por las lluvias en lo corrido del año. Cuatro de los nueve municipios ya recibieron ayudas humanitarias, mientras se espera que los cinco restantes accedan pronto a estas ayudas alimentarias y no alimentarias.