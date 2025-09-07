Carlos Alcaraz vence a Sinner y es campeón del US Open: ¿Cuántos Grand Slams ha ganado el español?. (Photo by Susan Mullane/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Susan Mullane/ISI Photos

¡Un éxito más para Carlos Alcaraz! La joven estrella española se consagró campeón del US Open 2025, último Grand Slam de la temporada, luego de vencer al italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Se trata de la segunda gran victoria de Alcaraz en territorio estadounidense y con ello recuperó el primer lugar en el ranking mundial, luego de dos años de ausencia.

Le puede interesar: El colombiano David Alonso recibió gran noticia en el GP de Cataluña: Así quedó en Mundial de Moto2

CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Así fue la victoria de Alcaraz sobre Sinner en US Open

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando acceder a la pista central. Con 48 minutos de retraso, Alcaraz y Sinner saltaron finalmente a la pista para pugnar ambos por su segundo título del US Open y por el número uno mundial.

Como hizo en su semifinal ante Novak Djokovic, el español evidenció su confianza al elegir comenzar el partido al retorno y quebrando el servicio de Sinner. El español trató de seguir intimidando con su inagotable catálogo de trucos, como un derechazo transformado en dejada ganadora.

El primer set cayó en el bolsillo español en 38 minutos, pero el guión cambió bruscamente en el segundo. Un break temprano le devolvió la confianza a Sinner para hacerse fuerte en el fondo de la pista y limitar la cantidad de errores que estaba cometiendo.

También puede leer: Buitrago sueña la victoria en Vuelta a España y deja sentido mensaje: “No me canso de intentarlo”

Alcaraz entregó un set por primera vez en todo el torneo, pero su respuesta fue inmediata y contundente. En el tercer set retomó el control y estuvo cerca de adjudicarse el primer parcial en blanco en la historia de esta rivalidad, que llegó a 15 episodios con 10 triunfos españoles.

Contra las cuerdas, Sinner se reenganchó en el arranque del cuarto set, pero Alcaraz fue llamando la puerta hasta encontrar el break que necesitaba en el quinto juego. Con 5-4 abajo, Sinner salvó dos pelotas de campeonato pero a la tercera se rindió ante Alcaraz, al que felicitó con una sonrisa en la red.

El triunfo ratifica la superioridad actual de Alcaraz, con siete victorias en los últimos ocho encuentros, y supone un decepcionante cierre de una extraordinaria temporada de Sinner, en la que alcanzó las cuatro finales de Grand Slam.

Entérese acá: Gran carrera de Sebastián Montoya en la Fórmula 2: remontó y sumó puntos en GP de Italia

Triumph sealed in style! 🇪🇸 pic.twitter.com/zGLBWFDEkP — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

¿Cuántos Grand Slams ha ganado Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz ha ganado seis Grand Slam a lo largo de su corta carrera profesional. Curiosamente, el primero y último que ganó se dio en Estados Unidos con el US Open (2022, 2025). Vea acá el registro de títulos: