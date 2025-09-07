Buitrago sueña la victoria en Vuelta a España y deja sentido mensaje: “No me canso de intentarlo”

Los colombianos han tenido buena presentación en la Vuelta España, Santiago Buitrago de Bahrain-Victorious fue uno de los corredores que se destacó en la etapa 15 de la Vuelta España, cruzando la línea de meta en el puesto 4 con el mismo tiempo 4H02′13″ del vencedor, Mads Pederson.

El bogotano fue protagonista de la jornada y su equipo reconoció su destacada actuación con una publicación en X. La etapa estuvo marcada por una fuga que logró llegar a meta, y el colombiano tuvo un papel clave en su desarrollo junto a su compañero Egan Bernal.

🇪🇸 #LaVuelta25 | ST 15@SantiagoBS26 was on fire on today’s stage @lavuelta

He made the large day’s breakaway and sprinted to 4th place from a reduced group.



The peloton rolled in 13’31” later, meaning @Torsteintren kept his place in the top ten but now sits 10th overall. pic.twitter.com/H4SYH8lqeB — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 7, 2025

“Día para la fuga. Un día tienes piernas, otro día no, pero no me canso de intentarlo. Podemos ir a la cena tranquilo de que lo di todo hoy, no me esperaba meterme entre los cinco, veía muchos sprinters, pero un día positivo”, declaró Santiago Buitrago en ESPN.

Objetivo de Santiago Buitrago en la Vuelta España 2025

El colombiano tiene un objetivo muy claro en la Vuelta España y es conseguir al menos una victoria en la tercera semana. Lo importante es que Buitrago aún tiene posibilidades de conquistar alguna etapa de montaña (dos de media).

Este lunes será clave para que los corredores logren recuperarse, tras una semana de competencia dura, así se refirió el bogotano.

“Esta segunda semana fue la más dura de la Vuelta, nunca había corrido una semana tan dura, la verdad. La otra quedan etapas muy bonitas, espero seguir teniendo buenas piernas y lograr ese objetivo que tengo de buscar una etapa”, afirmó el colombiano.

Cabe mencionar que en la clasificación general Santiago Buitrago se encuentra en la casilla 19, a casi 29 minutos del líder Jonas Vingegaard.