NEIVA

Dos uniformados resultaron heridos y un vehículo oficial sufrió graves daños. La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, la tolerancia y el respeto por la vida. La institución recordó que las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos estarán a cargo de la Fiscalía, la Procuraduría y demás entes de control.

Los acontecimientos se registraron a las 19:50 horas en la carrera quinta con calle 70, en el barrio Luis Carlos Galán, comuna 9 de Neiva. Una patrulla de tránsito atendía un accidente cuando fue rodeada por una turba que atacó a los funcionarios con palos y piedras. Como consecuencia, dos agentes resultaron lesionados y el vehículo oficial sufrió serios daños.

El coro Alex Muñoz, comento que “ante la emergencia, la Policía Nacional brindó apoyo inmediato para salvaguardar la integridad de los funcionarios y retirar el vehículo hacia un lugar seguro. La institución recalcó que la labor de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía debe continuar, y reiteró que no se deben usar vías de hecho en contra de las autoridades que cumplen con el mandato legal”.

Finalmente, la Policía expresó un mensaje de solidaridad hacia las familias de los jóvenes funcionarios afectados, resaltando su vocación de servicio y amor por la patria. Solo las autoridades competentes podrán esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este lamentable suceso.