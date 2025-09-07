Así delinquía red que robaba carros en Barranquilla: tenía conexiones en Cali

Capturan a dos hombres señalados de conformar red que robaba carros en el norte de Barranquilla. El grupo tenía conexiones con Cali.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El operativo fue desarrollado en el barrio Nuevo Milenio, de Soledad, donde fueron capturados dos individuos conocidos con los alias de “El Cangrejo” y “Ramón”, quienes registran anotaciones judiciales por delitos como receptación, hurto de automotor, fraude procesal, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Así delinquían para robar autos

Según la investigación, los capturados utilizaban analizadores de señal para bloquear sistemas de seguridad, procedían a abrir los automotores en la modalidad de halado, adulteraban documentos y placas para ocultar la procedencia ilegal, y posteriormente comercializaban vehículos y autopartes de manera ilícita en diferentes zonas del país.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, dijo que los capturados habrían llegado recientemente desde la ciudad de Cali para dinamizar el hurto de vehículos de alta gama en el sector norte de Barranquilla.

Durante el procedimiento se incautaron un detector de señal, un analizador de frecuencias para vehículo, un inhibidor de señales, un control universal, cuatro teléfonos celulares, dos cédulas de ciudadanía falsas, tres licencias de tránsito falsas, dos pares de placas de vehículos falsas y una camioneta, elementos avaluados en aproximadamente $300 millones.