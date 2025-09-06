Asoportuaria advierte riesgos de perder certificación antidrogas de los Estados Unidos

Los gremios portuarios de Barranquilla advirtieron sobre los riesgos que puede haber si Colombia pierde la certificación antidrogas de Estados Unidos.

Esto porque el país, en sus indicadores recientes, están siendo deficientes ante la lucha antidrogas. Sumado a este tema, ya cinco alcaldes de ciudades capitales de Colombia anunciaron que viajarán a Estados Unidos para evitar la descertificación, sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, no se mostró conforme con el anuncio.

Estos alcaldes no estan autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara.



Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta. https://t.co/zLdr6b3WoR — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Inversión contra el narcotráfico

Por su parte, el director Ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, advirtió que sería negativo para el país perder la certificación de Estados Unidos e hizo un llamado a mantener la cooperación con ese país en la lucha contra el narcotráfico.

El dirigente recordó que el puerto de Barranquilla invirtió 10 millones de dólares en un escáner para fortalecer la seguridad y evitar que cargamentos ilegales salgan del país.

“La Antinarcótico Barranquilla tiene una estadística muy positiva y es que este año no ha habido ni un solo cargamento de droga que haya salido de aquí, sin que las autoridades hayan avisado (...) Colombia no puede perder ese apoyo, no es confrontarnos con los Estados Unidos sino de qué manera cooperamos para reducir ese flagelo”, dijo Ariza.