Doble homicidio en Barranquilla: uno de los asesinados era un soldado

Dos jóvenes, entre ellos, un soldado que estaba de permiso, fueron las personas asesinadas tras un ataque sicarial en la noche del pasado jueves en el barrio 20 de Julio, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Juan David Solano, de 22 años y Erick Yépez Benítez, de 20 años. Este último era el joven soldado.

Un herido

Según trascendió, en este atentado sicarial resultó herido un adolescente de tan solo 17 años. El joven permanece en un centro asistencial bajo pronóstico reservado.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que adelanta la investigación de este caso.