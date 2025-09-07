Abatido ‘Frank’ en operación del Ejército: era uno de los más buscados en Bolívar

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en desarrollo de operaciones militares en el departamento de Bolívar, sostuvieron combates contra integrantes de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, arrojando como resultado la muerte de su cabecilla alias Frank y la de una mujer más, quien al parecer sería su compañera sentimental, alias la Veneca.

La acción militar desarrollada en la vereda Papayal del municipio San Martín de Loba, permitió a los soldados de la Fuerza de Despliegue con Amenazas Transnacionales, (FUDAT) neutralizar al cabecilla del componente urbano del GAO Clan del Golfo en el municipio de San Pablo.

En el lugar de los hechos se hallaron dos armas largas, municiones e información de interés para la inteligencia militar. Los actos urgentes fueron adelantados por funcionarios de Policía Judicial.

Alias Frank tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre del año 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Cartagena.

Este hombre era el heredero de la dinámica criminal que desarrolló su madre, alias Celeste, capturada en agosto del 2024 San Pablo (Bolívar), por el delito de concierto para delinquir.

Mencionado cabecilla, con ocho años de trayectoria criminal, era el encargado de liderar y controlar la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martin de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar).

Este delincuente registra tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y homicidio en dos oportunidades.

El Ejército Nacional reitera el compromiso de cumplir a cabalidad la misión constitucional, buscando generar un ambiente de seguridad y mantener la estabilidad en el territorio nacional, con su componente terrestre y de Aviación.