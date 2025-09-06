Conozca el cartel de los más buscados por la policía en el sur de Bolívar

Hasta 3.800 millones de pesos ofrece la policía nacional por información de varios sujetos con amplio prontuario delictivo, y que presuntamente, tendrían azotadas a poblaciones del sur de Bolívar acusados de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas entre otras conductas punibles.

Uno de ellos es Carlos Mario Ochoa, alias Julián, buscado por el delito de concierto para delinquir. La recompensa por este hombre asciende a 640 millones de pesos.

Así mismo, el cartel revelado por el organismo policial en el Magdalena Medio, contiene imágenes de ‘Piña’, ‘Bejuco’, ‘Bocachico’ y ‘Jefersona’. Por cada uno de ellos se pagarían hasta 640 millones.

Entre tanto alias Omar, Arbey, Mara y Carrito, también tienen investigaciones, en consecuencia son requeridos por órdenes judiciales para que respondan ante la justicia; igualmente hay jugosas sumas de dinero.