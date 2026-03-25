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26 mar 2026 Actualizado 10:56

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Conoce a los nominados 42° premios India Catalina de la Industria Audiovisual

Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada

Premios India Catalina

Premios India Catalina

Premios India Catalina
Cartagena

Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan su legado de reconocer la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana.

En esta edición, el proceso de nominacion ha sido realizado por los Miembros Acreditados de la industria con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa.

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Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados enuna etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los Miembros Acreditados de la industria. Este ejercicio contó con la auditoría de lafirma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso.

GRUPO: FICCIÓN

Mejor Serie de Ficción

• Delirio – Tis Studios/Netflix

• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• La Huésped – CMO Studios/Netflix

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

• Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

• Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3-Caracol Televisión/Netflix

• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre CámaraMinTIC

Mejor Libreto de Ficción

• Ana Maria Parra – – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFMProducciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz de Reparto

• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza – – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/AmazonPrime

• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre CámaraMinTIC

• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/AbreCámara MinTIC

• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre CámaraMinTIC

GRUPO: DOCUMENTAL, PERIODÍSTICO Y DEPORTIVO

Mejor Documental

• Armero 1985 – Teleantioquia

• Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

• COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime

• Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios

• VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX

Mejor Serie Documental

• El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia

• Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico

• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

• Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC SeñalColombia

Mejor Noticiero Nacional

• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Noticentro 1- Edición Central- Canal 1

• Red+ Noticias – Red+ TV.

Mejor Noticiero Regional o Local

• Citynoticias – CityTV.

• Noticias TeleMedellín – Telemedellín.

• Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.

• Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

• Telecafé Noticias – Telecafé

Mejor Presentador(a) de noticias

• Blanca Sánchez – Noticentro 1 Televista- Canal 1

• Lina Pulido – Citynoticias – CityTV.

• María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Margarita Ortega – Noticentro 1 Edición Central – Canal 1

• Paula García García – Red+ Noticias – Red+ TV.

• Rafael Niño – Citynoticias – CityTV.

Mejor Producción Periodística

• El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVCPlay

• Hacer el bien sin mirar a quien – Johnatan Nieto Blanco

• Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia

• Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión

• Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad ForzadaTelepacífico

Mejor Producción Deportiva

• Contragolpe – Canal Trece

• Otra Parte de la Historia – Telemedellín

• Sigue Rodando – 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC

• Terreno de Juego – Telecafé

• Un Corazón para Paula – Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Deportes

• Johanna Moreno – Torneos Golf/Directv Sport

• María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV

• JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico

• Ricardo Alfonso – RTVC Noticias – Señal Colombia – RTVC

• Santiago Aristizabal – Cambio de Frente – Telemedellín.

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.

• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/AbreCámara MinTIC

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Mejor Producción de canal comunitario

• El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAGMedia SAS/Abre Cámara MinTIC

• El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de GénovaQuindío/Abre Cámara MinTIC

• La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/AbreCámara MinTIC

• Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – FundaciónConvergentes

GRUPO: VARIEDADES, REALITY, COMEDIA Y MUSICAL

Mejor Producción de Variedades• Bravíssimo – CityTV• De Rolling con el Cuy – Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• La Nevera Sonora – Capital• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/ Los del Ñam /WarnerBros Discovery• Tu Casa – Un Hogar con Mabel Cartagena – Game Content Agency/Warner BrosDiscovery

Mejor Presentador(a) de Variedades• Carolina Cuervo – Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece• Jessica Bohórquez – Cicloviva – Capital• Lorena Bautista – Citynoticias- CityTV •• Marcelo Cezán – Bravíssimo – CityTV• Mario Espitia – Colombiar Cuarta Generación – Fontur / De La Tierra Producciones/Canal Trece.

Mejor Reality o Concurso• Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece• LOL Colombia S2- Amazon Prime• Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/ WarnerBros Discovery• Somos Café – SedeTV SAS- Telecafé

Mejor Producción de Comedia• Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.• Todas las vacas vuelan – Perros Románticos Abre cámara MinTIC• Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/ Abre Cámara MinTIC• Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña

Mejor Producción Musical• Canción para mi Tere – Teleantioquia• ¿Cuál es la clave? – Telepacifico• En Clave con Deysa Rayo – Señal Colombia RTVC• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico• Tukutoon – Carnaval de mil colores – Team Toon Studios• Armenia – Canal Trece

Mejor Video Musical• Abrazame Muy Fuerte – Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro• Cómo este bolero – LLane FT Cholo Valderrama – La Vorágine- QuintoColor/Telecafé• Duelo – 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS• La María – Diego Cáceres y Nidia Góngora – Pivote Films Bogotá Fashion Films• Un Verano en Caliyork – Junior Zamora (Shortfilm) – Sony Music Entertainment• We Came As Romans – Bad Luck – Continents Picture

GRUPO: INFANTIL, JUVENIL, UNIVERSITARIO Y ANIMACIÓN

Mejor Producción Infantil• Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC• Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLFStudios/Señal Colombia• Happy Reef – Teleislas• La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC• Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio.

Mejor Producción Juvenil• Coyotes – Mudra Films SAS• De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital• Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece• La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• Podcast en la Nube – Telepacífico

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil• Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO• Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín• Jacobo Millán – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Lucas Ávila – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción de Animación• Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra• Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLFStudios/Señal Colombia• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC• Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios / Abre Cámara MinTIC• Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actuación de Voz• Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece• Manuela Fajardo – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece• Maria del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La TetaProducciones/Abre Cámara MinTIC• Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece• Ericka Lanao – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom• Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece• Huellas de Identidad – La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de losAndes• Territorio 360 – Televisión UNAL• Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

GRUPO: CATEGORÍAS TÉCNICAS

Mejor Edición de ficción• Alejo Alas – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Alejandro Norenha – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez –Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Javier Estévez – Delirio – Tis Studios/Netflix• Sebastián Moya – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Fotografía de ficción• Diego Forero y Sergio Garcia – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Diego Jiménez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Juan Carlos Gil – Delirio – Tis Studios/Netflix• Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez – La Primera Vez T3- CaracolTelevisión/Netflix• Sergio García ADFC – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)• Angélica Perea – Los 39 – Secuoya Studios• Ana Yasmin Gutierrez – Delirio – Tis Studios/Netflix• Carlos Cleves – Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime• Carlos Ríos y Silvia Restrepo – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Vestuario• Camila Olarte – Delirio – Tis Studios/Netflix• Lina Guarnizo – La Huésped – CMO Studios/Netflix• Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo –Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Rosita Cabal – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción• Juan Diego Hernández – – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC• Manuel J. Gordillo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Miguel Miranda y Miguel Tovar – Delirio – Tis Studios/Netflix• Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music – La Vorágine- QuintoColor/Telecafé• Oliver Camargo – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de ficción• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz – Estado de Fuga 1986– AG Studios/Netflix• Carlos Bernal – La Banda de Andy – AC Visual/Canal Trece• David Naranjo Yepes y Juan León – Guardianes Salvavidas – AC Visual/CanalTrece• Edgar A. Cortés – Lina López Cajiao – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Julian Cardoso – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

Mejor Edición de no ficción• Ana Acosta – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de• Jossimar Castrillón – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones SAS/AbreCámara MinTICCanal TRO• Luisa Fernanda Ibañez Guzmán – Mi Vida, Mi oficio – Escuela de Artes y OficiosSantodomingo/Canal Teleamiga.• Sebastián Cárdenas Maestre – De Donde vengo yo- LaLunar Films/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca,Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La CuadraVisual/Telepacifico

Mejor Director de fotografía de no ficción• Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio deComercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency• Carlos Galván Luiz – De Donde vengo yo- LaLunar Films/Mintic/Canal TRO• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango – Navegantes T1 –Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC• Ruben Ferrnández Naar- Fronteras – Pilas Colombia• Yoan Cart, Mauricio Vidal – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de noficción).• Alexander Batista Cumbal – Geekers – Canal Trece• Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico• José Varón – Contracorriente – Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción• Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/ Telepacifico• Leonardo Delgado y Oliver Camargo – Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De laTierra Producciones / Canal Trece• Nascuy Linares – Chiribiquete – Un films a la Patte/ Medio de Contención/ RTVC• Sara Zuluaga – Jiménez Esteban Mora Zuluaga – Juan Sebastián Sierra – Cartas dePuños y Rejas – Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC• Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz – Ruidos Internos – AC Visual/ Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de no ficción• Angie Martinez y Camilo Monroy – Magnífica Región Trece – Canal Trece• Carlos Bernal – Ruidos Internos – AC Visual / Canal Trece• Daniela Gómez Vanegas – Las Voces de la Tierra – Televisión UNAL – UniversidadNacional de Colombia• Iván García – Maravillas del Catatumbo- Maguen Comunicaciones S.A.S / Canal Tro• Leonardo Palencia y Camilo Daza Meneses – Mujeres de Tierra – El Estudio/AbreCámara MinTIC/ Canal Tro

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible• Cine Azul – Fundación para el Desarrollo de la Orientación / Señal Colombia• Estado de Fuga 1986 – AG Studios / Netflix• La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece

GRUPO: DIGITAL, TRANSMEDIA Y MARCA

Mejor Producción Transmedia• Colombia es una Maravilla – OGA Producciones• Guardianes Salvavidas – AC V isual / Canal Trece• La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé• Oreocraft – Warner Bross Discovery/ Cámara Televisión

Mejor Vodcast Conversacional –• Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” – City TV• Podcast El Topo – La No Ficción• Desnudate con Eva – Platinum Orange / Eva Rey• La Lupa Podcast – Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada• Vamos Pa´ Eso – Juan José Castro / Fregore Studio

Mejor Vodcast Temático• 40 Grado Podcast – Cristian Pasquel Martinez• Boss Tank: Ser Tu propio Jefe – Human Media Studio/ Boss Tank By Alvaro Rodriguez• Microdosis de Amor Propio – Katherine Porto• No Hay Banderas en Martes – Alejandro Salgado Giraldo• Sin Reserva podcast con José Fernando Patiño, el viaje al niño interior – ProductoraCIIN

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet• La Calle del Mensajero – Inter Rapidisimo• Luz de Barrio – Telepacifico• Panini el Álbum de Nuestra Vida – Dream Valley S.A.S/ Panini• Un País que no Hemos Visto – Tornus• Totto x Bancolombia – Dirty Kitchen

Mejor Spot Publicitario – check• Drácula: Secretos del Bosque Prohibido – PXP Studios• Fichaje Nacional – Akira Cine• Perdón – Inter Rapidisimo• Trident, Stranger Things – PXP Studios

GRUPO: FAVORITOS DEL PÚBLICO

Producción de Ficción Favorita del Público• Betty La Fea: La Historia Continua s2 – Estudios RCN / Amazon Prime• Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público• Ana Maria Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN /Amazon Prime• Carolina Gomez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios• Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix• Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix• Majida Issa – La Vorágine

Actor Favorito del Público• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix• Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé• Michael Brow – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix• Sebastian Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime• Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios Netflix

Noticiero Favorito del Público• Noticias Uno – NTC Televisión• Red + Noticias – Red + / Claro Colombia• RTVC Noticias – Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público• Aleja & La Grúa Podcast• Desnudate con Eva – Eva Rey• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorito del Público• Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones/ Canal Trece• Noticracia – Señal Colombia• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner BrossDiscovery

Presentador Favorito del Público• Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece• Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1• Mario Espitia – Colombia 4 Generación – De Las Tierras Producciones AC Visual• Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia• Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital• Emiro Navarro• Gina Rivera• Holman Becerra• Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece• Los Picardía

GRUPO: IBEROAMERICANA

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción• A Muerte – Apple TV (España)• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)• Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)• Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)• Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid/Amazon Prime (Brasil)

Mejor Serie de ficción vertical• Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)• Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil- Colombia)• Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)• La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)

Mejor Serie de ficción web• Desocupe Masivo• Fabrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC• Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S/Abre Cámara MinTIC• Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS/Abre Cámara MinTIC• Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical• Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)• Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional deColombia• Los Propios – Telemedellín (Colombia)• Lugares de memoria – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional deColombia• Rezeteando – Canal Trece

Mejor actriz iberoamericana de ficción (Se fusiona Mejor actriz de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actriz serie iberoamericana de ficción)• Belinda – Mentira, La Serie (México)• Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)• Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)• Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)• Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)• Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México)

Mejor actor iberoamericano de ficción (Se fusiona Mejor actor de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actor serie iberoamericana de ficción)• Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)• Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)• Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)• Luis Gerardo Mendez – Mentira, La Serie (México)• Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort• Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México).

Mejor serie documental iberoamericano• Ancestras – Canal 22 – (México)• Expedientes olvidados – Canal 22 – (México)• Identidad – Canal Once (México)• Marcial Maciel: El Lobo de Dios – Warner Bros. Discovery (LATAM)• Suave Patria – Canal Once (México).

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