Conoce a los nominados 42° premios India Catalina de la Industria Audiovisual

Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan su legado de reconocer la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana.

En esta edición, el proceso de nominacion ha sido realizado por los Miembros Acreditados de la industria con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa.

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Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados enuna etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los Miembros Acreditados de la industria. Este ejercicio contó con la auditoría de lafirma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso.

GRUPO: FICCIÓN

Mejor Serie de Ficción

• Delirio – Tis Studios/Netflix

• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• La Huésped – CMO Studios/Netflix

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

• Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

• Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3-Caracol Televisión/Netflix

• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre CámaraMinTIC

Mejor Libreto de Ficción

• Ana Maria Parra – – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFMProducciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz de Reparto

• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza – – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/AmazonPrime

• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre CámaraMinTIC

• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/AbreCámara MinTIC

• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre CámaraMinTIC

GRUPO: DOCUMENTAL, PERIODÍSTICO Y DEPORTIVO

Mejor Documental

• Armero 1985 – Teleantioquia

• Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

• COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime

• Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios

• VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX

Mejor Serie Documental

• El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia

• Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico

• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

• Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC SeñalColombia

Mejor Noticiero Nacional

• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Noticentro 1- Edición Central- Canal 1

• Red+ Noticias – Red+ TV.

Mejor Noticiero Regional o Local

• Citynoticias – CityTV.

• Noticias TeleMedellín – Telemedellín.

• Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.

• Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

• Telecafé Noticias – Telecafé

Mejor Presentador(a) de noticias

• Blanca Sánchez – Noticentro 1 Televista- Canal 1

• Lina Pulido – Citynoticias – CityTV.

• María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Margarita Ortega – Noticentro 1 Edición Central – Canal 1

• Paula García García – Red+ Noticias – Red+ TV.

• Rafael Niño – Citynoticias – CityTV.

Mejor Producción Periodística

• El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVCPlay

• Hacer el bien sin mirar a quien – Johnatan Nieto Blanco

• Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia

• Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión

• Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad ForzadaTelepacífico

Mejor Producción Deportiva

• Contragolpe – Canal Trece

• Otra Parte de la Historia – Telemedellín

• Sigue Rodando – 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC

• Terreno de Juego – Telecafé

• Un Corazón para Paula – Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Deportes

• Johanna Moreno – Torneos Golf/Directv Sport

• María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV

• JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico

• Ricardo Alfonso – RTVC Noticias – Señal Colombia – RTVC

• Santiago Aristizabal – Cambio de Frente – Telemedellín.

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.

• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/AbreCámara MinTIC

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Mejor Producción de canal comunitario

• El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAGMedia SAS/Abre Cámara MinTIC

• El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de GénovaQuindío/Abre Cámara MinTIC

• La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/AbreCámara MinTIC

• Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – FundaciónConvergentes

GRUPO: VARIEDADES, REALITY, COMEDIA Y MUSICAL

Mejor Producción de Variedades• Bravíssimo – CityTV• De Rolling con el Cuy – Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• La Nevera Sonora – Capital• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/ Los del Ñam /WarnerBros Discovery• Tu Casa – Un Hogar con Mabel Cartagena – Game Content Agency/Warner BrosDiscovery

Mejor Presentador(a) de Variedades• Carolina Cuervo – Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece• Jessica Bohórquez – Cicloviva – Capital• Lorena Bautista – Citynoticias- CityTV •• Marcelo Cezán – Bravíssimo – CityTV• Mario Espitia – Colombiar Cuarta Generación – Fontur / De La Tierra Producciones/Canal Trece.

Mejor Reality o Concurso• Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece• LOL Colombia S2- Amazon Prime• Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/ WarnerBros Discovery• Somos Café – SedeTV SAS- Telecafé

Mejor Producción de Comedia• Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.• Todas las vacas vuelan – Perros Románticos Abre cámara MinTIC• Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/ Abre Cámara MinTIC• Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña

Mejor Producción Musical• Canción para mi Tere – Teleantioquia• ¿Cuál es la clave? – Telepacifico• En Clave con Deysa Rayo – Señal Colombia RTVC• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico• Tukutoon – Carnaval de mil colores – Team Toon Studios• Armenia – Canal Trece

Mejor Video Musical• Abrazame Muy Fuerte – Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro• Cómo este bolero – LLane FT Cholo Valderrama – La Vorágine- QuintoColor/Telecafé• Duelo – 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS• La María – Diego Cáceres y Nidia Góngora – Pivote Films Bogotá Fashion Films• Un Verano en Caliyork – Junior Zamora (Shortfilm) – Sony Music Entertainment• We Came As Romans – Bad Luck – Continents Picture

GRUPO: INFANTIL, JUVENIL, UNIVERSITARIO Y ANIMACIÓN

Mejor Producción Infantil• Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC• Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLFStudios/Señal Colombia• Happy Reef – Teleislas• La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC• Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio.

Mejor Producción Juvenil• Coyotes – Mudra Films SAS• De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital• Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece• La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• Podcast en la Nube – Telepacífico

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil• Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO• Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín• Jacobo Millán – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Lucas Ávila – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/AbreCámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción de Animación• Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra• Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLFStudios/Señal Colombia• Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC• Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios / Abre Cámara MinTIC• Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actuación de Voz• Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece• Manuela Fajardo – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece• Maria del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La TetaProducciones/Abre Cámara MinTIC• Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece• Ericka Lanao – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom• Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece• Huellas de Identidad – La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de losAndes• Territorio 360 – Televisión UNAL• Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

GRUPO: CATEGORÍAS TÉCNICAS

Mejor Edición de ficción• Alejo Alas – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Alejandro Norenha – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez –Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Javier Estévez – Delirio – Tis Studios/Netflix• Sebastián Moya – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Fotografía de ficción• Diego Forero y Sergio Garcia – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Diego Jiménez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Juan Carlos Gil – Delirio – Tis Studios/Netflix• Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez – La Primera Vez T3- CaracolTelevisión/Netflix• Sergio García ADFC – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)• Angélica Perea – Los 39 – Secuoya Studios• Ana Yasmin Gutierrez – Delirio – Tis Studios/Netflix• Carlos Cleves – Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime• Carlos Ríos y Silvia Restrepo – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Vestuario• Camila Olarte – Delirio – Tis Studios/Netflix• Lina Guarnizo – La Huésped – CMO Studios/Netflix• Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo –Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia• Rosita Cabal – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción• Juan Diego Hernández – – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC• Manuel J. Gordillo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix• Miguel Miranda y Miguel Tovar – Delirio – Tis Studios/Netflix• Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music – La Vorágine- QuintoColor/Telecafé• Oliver Camargo – La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de ficción• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz – Estado de Fuga 1986– AG Studios/Netflix• Carlos Bernal – La Banda de Andy – AC Visual/Canal Trece• David Naranjo Yepes y Juan León – Guardianes Salvavidas – AC Visual/CanalTrece• Edgar A. Cortés – Lina López Cajiao – La Vorágine- Quinto Color/Telecafé• Julian Cardoso – Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

Mejor Edición de no ficción• Ana Acosta – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de• Jossimar Castrillón – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones SAS/AbreCámara MinTICCanal TRO• Luisa Fernanda Ibañez Guzmán – Mi Vida, Mi oficio – Escuela de Artes y OficiosSantodomingo/Canal Teleamiga.• Sebastián Cárdenas Maestre – De Donde vengo yo- LaLunar Films/Abre CámaraMinTIC/Canal TRO• Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca,Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La CuadraVisual/Telepacifico

Mejor Director de fotografía de no ficción• Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio deComercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency• Carlos Galván Luiz – De Donde vengo yo- LaLunar Films/Mintic/Canal TRO• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango – Navegantes T1 –Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC• Ruben Ferrnández Naar- Fronteras – Pilas Colombia• Yoan Cart, Mauricio Vidal – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de noficción).• Alexander Batista Cumbal – Geekers – Canal Trece• Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico• José Varón – Contracorriente – Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción• Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/ Telepacifico• Leonardo Delgado y Oliver Camargo – Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De laTierra Producciones / Canal Trece• Nascuy Linares – Chiribiquete – Un films a la Patte/ Medio de Contención/ RTVC• Sara Zuluaga – Jiménez Esteban Mora Zuluaga – Juan Sebastián Sierra – Cartas dePuños y Rejas – Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC• Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz – Ruidos Internos – AC Visual/ Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de no ficción• Angie Martinez y Camilo Monroy – Magnífica Región Trece – Canal Trece• Carlos Bernal – Ruidos Internos – AC Visual / Canal Trece• Daniela Gómez Vanegas – Las Voces de la Tierra – Televisión UNAL – UniversidadNacional de Colombia• Iván García – Maravillas del Catatumbo- Maguen Comunicaciones S.A.S / Canal Tro• Leonardo Palencia y Camilo Daza Meneses – Mujeres de Tierra – El Estudio/AbreCámara MinTIC/ Canal Tro

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible• Cine Azul – Fundación para el Desarrollo de la Orientación / Señal Colombia• Estado de Fuga 1986 – AG Studios / Netflix• La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece

GRUPO: DIGITAL, TRANSMEDIA Y MARCA

Mejor Producción Transmedia• Colombia es una Maravilla – OGA Producciones• Guardianes Salvavidas – AC V isual / Canal Trece• La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé• Oreocraft – Warner Bross Discovery/ Cámara Televisión

Mejor Vodcast Conversacional –• Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” – City TV• Podcast El Topo – La No Ficción• Desnudate con Eva – Platinum Orange / Eva Rey• La Lupa Podcast – Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada• Vamos Pa´ Eso – Juan José Castro / Fregore Studio

Mejor Vodcast Temático• 40 Grado Podcast – Cristian Pasquel Martinez• Boss Tank: Ser Tu propio Jefe – Human Media Studio/ Boss Tank By Alvaro Rodriguez• Microdosis de Amor Propio – Katherine Porto• No Hay Banderas en Martes – Alejandro Salgado Giraldo• Sin Reserva podcast con José Fernando Patiño, el viaje al niño interior – ProductoraCIIN

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet• La Calle del Mensajero – Inter Rapidisimo• Luz de Barrio – Telepacifico• Panini el Álbum de Nuestra Vida – Dream Valley S.A.S/ Panini• Un País que no Hemos Visto – Tornus• Totto x Bancolombia – Dirty Kitchen

Mejor Spot Publicitario – check• Drácula: Secretos del Bosque Prohibido – PXP Studios• Fichaje Nacional – Akira Cine• Perdón – Inter Rapidisimo• Trident, Stranger Things – PXP Studios

GRUPO: FAVORITOS DEL PÚBLICO

Producción de Ficción Favorita del Público• Betty La Fea: La Historia Continua s2 – Estudios RCN / Amazon Prime• Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia• La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público• Ana Maria Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN /Amazon Prime• Carolina Gomez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios• Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix• Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix• Majida Issa – La Vorágine

Actor Favorito del Público• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix• Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé• Michael Brow – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix• Sebastian Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime• Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios Netflix

Noticiero Favorito del Público• Noticias Uno – NTC Televisión• Red + Noticias – Red + / Claro Colombia• RTVC Noticias – Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público• Aleja & La Grúa Podcast• Desnudate con Eva – Eva Rey• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorito del Público• Colombiar 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones/ Canal Trece• Noticracia – Señal Colombia• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner BrossDiscovery

Presentador Favorito del Público• Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece• Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1• Mario Espitia – Colombia 4 Generación – De Las Tierras Producciones AC Visual• Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia• Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital• Emiro Navarro• Gina Rivera• Holman Becerra• Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece• Los Picardía

GRUPO: IBEROAMERICANA

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción• A Muerte – Apple TV (España)• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)• Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)• Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)• Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid/Amazon Prime (Brasil)

Mejor Serie de ficción vertical• Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)• Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil- Colombia)• Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)• La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)

Mejor Serie de ficción web• Desocupe Masivo• Fabrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC• Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S/Abre Cámara MinTIC• Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS/Abre Cámara MinTIC• Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical• Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)• Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional deColombia• Los Propios – Telemedellín (Colombia)• Lugares de memoria – Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional deColombia• Rezeteando – Canal Trece

Mejor actriz iberoamericana de ficción (Se fusiona Mejor actriz de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actriz serie iberoamericana de ficción)• Belinda – Mentira, La Serie (México)• Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)• Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)• Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)• Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)• Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México)

Mejor actor iberoamericano de ficción (Se fusiona Mejor actor de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actor serie iberoamericana de ficción)• Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)• Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)• Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)• Luis Gerardo Mendez – Mentira, La Serie (México)• Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort• Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max(México).

Mejor serie documental iberoamericano• Ancestras – Canal 22 – (México)• Expedientes olvidados – Canal 22 – (México)• Identidad – Canal Once (México)• Marcial Maciel: El Lobo de Dios – Warner Bros. Discovery (LATAM)• Suave Patria – Canal Once (México).