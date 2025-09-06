Triatlón 5150 en Cartagena: TransCaribe tendrá desvíos este domingo 7 de septiembre

Cartagena vivirá este domingo 7 de septiembre el evento deportivo internacional Triatlón 5150, con la participación de más de dos mil atletas, de 47 países.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Debido a los cambios viales que se aplicarán para la correcta realización de la competencia, Transcaribe activará algunas modificaciones en sus rutas, desde el inicio de la operación y hasta la finalización del evento, aproximadamente al mediodía.

El cambio más importante a tener en cuenta para los usuarios es que durante el tiempo en que estén activos los desvíos, mientras se realiza la competencia, no será posible cubrir el barrio Bocagrande. La última parada de las rutas que ingresan a este barrio será en el sector de Puerto Duro.

RUTAS T101, T103, X101, X102, X103, X104, X105 Y X106

Los vehículos de estas rutas tomarán hacia la izquierda al llegar a la India Catalina, hacia la avenida Luis Carlos López hasta la Calle 30, para luego tomar hacia el parque del Reloj Solar, donde nuevamente girarán a la izquierda por la Carrera 17, hasta retomar su recorrido habitual.

Se dejarán de cubrir las estaciones Centro y Bodeguita, y el barrio Bocagrande. Se habilitará un paradero provisional en Puerto Duro.

RUTA T102

En sentido Portal – Crespo: en la glorieta San Felipe, girarán a la derecha por la carrera 17 (Paseo Bolívar) hasta la calle 61, tomando el puente Romero Aguirre hasta el CAI de Crespo, retomando su recorrido habitual.

En sentido Crespo – Portal: en el CAI de Crespo, los buses tomarán el puente Romero Aguirre, siguiendo por la calle 60 hasta la carrera 17, tomando luego la carrera 14, saliendo a la avenida Pedro de Heredia a la altura de Muebles Jamar, retomando su recorrido habitual.

Se dejan de cubrir: estaciones Centro y Chambacú, paraderos del Centro Histórico y la Avenida Santander, y el paradero de Corales de Indias. La ruta hará paradas provisionales en Lo Amador.

RUTA C001

A la altura de la iglesia de la Tercera Orden, los buses girarán hacia la Calle del Arsenal, hasta retomar su recorrido habitual en el Puente Román.

Se dejan de cubrir los paraderos del Muelle de Los Pegasos y el Parque de la Marina, y se habilitará una parada provisional en el Centro de Convenciones.

El sistema recomienda a sus usuarios planificar con antelación sus viajes para el día domingo, teniendo en cuenta cada uno de los desvíos programados en las rutas.