Rubio, Sheinbaum, Bolsonaro y Chile: Radiografía política de América Latina

En Hora20 una mirada a la realidad política de América Latina, el impacto de la visita de Marco Rubio a México y Ecuador, los altos niveles de popularidad de Claudia Sheinbaum, los efectos del juicio definitivo contra el expresidente Jair Bolsonaro, y el próximo proceso electoral en Chile.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora en la Universidad de los Andes y PhD en Ciencia Política, resaltó que México ha manejado de manera adecuada su relación con la administración de Donald Trump, a pesar de ser uno de los países con mayor incidencia en migración y narcotráfico, “la seguridad, que es uno de los temas prioritarios a nivel interno en México, está directamente vinculada con la agenda bilateral con Washington y, por tanto, cada paso que se dé en materia de política exterior estadounidense va a tener una implicación en su gestión a nivel doméstico”. Asimismo, destacó que Claudia Sheinbaum ha optado por construir un modelo propio de relacionamiento con EE. UU., “el evitar comprar peleas ajenas. Es el modelo que menos costos impone. El presidente Lula, en Brasil, está intentando algo similar, exponiendo la defensa de la soberanía y el derecho a la no intervención”.

Por otro lado, afirmó que, frente al juicio de Jair Bolsonaro en Brasil y las injerencias de EE. UU. en las decisiones judiciales de la región, “es momento de probar la fortaleza de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. En Colombia y Brasil, en el caso de Uribe y Bolsonaro respectivamente, ha habido una fuerte intervención de EE. UU., y la independencia del Poder Judicial está en juego”. De esta manera, para la panelista es importante resistir y contrarrestar dichas injerencias con el objetivo de preservar las instituciones, el Estado de derecho y las democracias.

En cuanto a las elecciones en Chile, planteó que la propuesta del gobierno de Boric de eliminar el voto obligatorio podría tener implicaciones en los próximos resultados, reduciendo la participación electoral de la oposición al gobierno.

Gabriela Warkentin, directora de Así las Cosas en W Radio México, periodista, escritora y columnista del diario Reforma, reconoció que Sheinbaum ha sabido manejar la relación con EE. UU., “con la cabeza mucho más fría, conteniendo y enviando constantemente equipos de negociación al país vecino, con funcionarios prácticamente viviendo en Estados Unidos, como el secretario de Economía, el de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad”. También subrayó que existe una gran diferencia entre lo realizado por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, “les tocó un Donald Trump muy diferente. Ahora hay un Trump más revanchista, radical e impredecible, con presiones específicas hacia México muy distintas”.

Agregó que Sheinbaum ha sabido manejar las conversaciones telefónicas con Trump: “lo sabe llevar y conducir, lo hace reír, lo frena y le hace guiños. Hay que darle ese crédito, aunque México haya entregado muchas cosas a EE. UU., como el control migratorio”. En cuanto a la favorabilidad de Sheinbaum, aseguró que esta responde a los resultados y políticas sociales que ha implementado, además de no ser confrontativa ni polarizante como AMLO: “incluso quienes son partidarios de otros partidos políticos o quienes tienen niveles de estudio alto, apoyan a la presidenta mexicana”.

Juan Diego Quesada, corresponsal en la Región Andina para El País, señaló que Trump mantiene una política directa y altamente confrontacional, la misma con la que llegó a la Casa Blanca, “la bandera de su campaña fue un discurso populista y xenófobo muy fuerte, que resonó con sectores de la sociedad”. Subrayó, además, que, en los últimos años, “se ha reducido en gran escala la entrada de migrantes mexicanos, sudamericanos y centroamericanos a EE. UU., cuando Trump también obligó al presidente panameño a cerrar el Tapón del Darién”.

En contraste, destacó que Claudia Sheinbaum ha optado por hablar de una relación de cooperación con soberanía, “poniéndole un freno a Trump y a su administración ambigua y despectiva a la hora de hablar de México”.

Sobre Ecuador, afirmó que la política de seguridad de Daniel Noboa no ha dado resultados, “él llegó a ser presidente porque había una ola de violencia y tuvo este discurso parecido al de Bukele, pero no ha funcionado”. Recordó además que “lo que ha hecho Marco Rubio en Ecuador, de categorizar a Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas, permite que se les pueda atacar directamente, como se hizo hace un par de días a una lancha en el Caribe”.

Finalmente, mencionó el trato diferenciado de Washington hacia mandatarios latinoamericanos por cuestiones de personalidad, “a Gustavo Petro lo atacan y lo tratan de manera despectiva desde EE. UU., mientras que a Noboa lo dejan tranquilo, pues tiene una ideología similar a la de Trump. Las relaciones internacionales no deberían ser de subordinación, sino de Estados”.

Desde Brasil, Naiara Galarraga, corresponsal de El País Brasil, resaltó que el juicio en curso de Bolsonaro, “es un juicio histórico, no porque se juzgue a un expresidente, sino porque se juzgan militares de alto rango. Bolsonaro es un capitán retirado del Ejército y, junto a él, se encuentran en el banquillo cuatro generales de cuatro estrellas y un teniente general”. Explicó, también, que el ambiente en Brasil está profundamente polarizado y que el proceso ha influido en la actividad política desde que comenzó la investigación y se presentó la denuncia, incrementando en la medida que avanza el proceso.

Atado a este tema, mencionó que en Brasil “la opinión pública, los analistas y el establishment político están convencidos de que Bolsonaro será condenado”. Subrayó que esto traerá consecuencias personales y políticas para el expresidente y su movimiento de cara a las elecciones del próximo año. También estableció un contraste con el caso estadounidense, “Trump no terminó de ser juzgado por el asalto al Capitolio, y todas estas presiones constituyen una injerencia inaudita en un proceso judicial de un país extranjero, como la amenaza de imponer aranceles del 50% a Brasil como una acción política en respuesta al resultado del juicio, porque lo considera una ‘cacería de brujas’”.

Desde Chile, Miguel Ángel López, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señaló que “para las elecciones de 2017 en Chile se habló de polarización alta, pero no fue nada comparado con la que existe hoy en día”. Explicó que,

tras los fracasos en los intentos de cambio constitucional y con el aumento de la delincuencia, la criminalidad se ha convertido en el principal problema para los chilenos, “algo reconocido tanto por partidos de izquierda como de derecha”.

A su vez, precisó que “un nivel de polarización puede ser positivo en el sentido de que los partidos se diferencian y tienen la capacidad de ofrecer alternativas. Pero es negativo cuando se polarizan demasiado y se elimina la tendencia hacia el votante central”. Finalmente, advirtió sobre la polarización afectiva, que considera aún más compleja pues “lleva a que los miembros de un partido empiecen a disgustarse e incluso a odiar a los miembros del partido opuesto”.